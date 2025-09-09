Kiállt a színpadra Magyar Péter, majd gyorsan le is leplezte magát – ezer sebből vérzik a hantája
A Digitális Polgári Körök rövidebb idő alatt több tagot vonzottak, mint a Tisza Szigetek.
15 év sok idő, kell a frissítés, de rosszabbra nem fogok szavazni.
„Totál elfogadom bárki, bárkire szavaz.
A barátaim között is van mindenféle. Úgy látom, hogy ezt leginkább a személyes sorsok határozzák meg, élmények egy-egy politikussal szemben. Vagy saját boldogulásuk, boldogtalanságuk függvénye, esetleg még fiatal és lázad. Kívánom az ellenzéknek, hogy élje át a győzelmet, ahogy mi is átéltük 2010-ben. Fantasztikus volt.
De arról nem tehetek, ha a jelöltjük alkalmatlan. Egyre több lelkes tiszás mondja azt nekem dühösen, hogy a végén Orbánra kell szavazzon, mert ez a csávó vállalhatatlan.
Volt olyan kommentelő, aki tízkörömmel védte itt a Tiszát és egy kétségbeesett levelet írt, hogy milyen szörnyűségeket művelt a Fidesz a városukban, érti, hogy már Tölgyessy, Magyar György és Puzsér is kritikus Magyarral, de mit csináljon?
Őszintén megértem – írtam neki, de Magyar a legrosszabb Fidesz. Lehet, hogy álszentnek gondoljátok ezt az írásom, de tényleg sokszor eszembe jutott, hogy szavaznék másra. Leginkább Novák Katalin lemondatása után. 15 év sok idő, kell a frissítés, de rosszabbra nem fogok szavazni.
Ki kéne nőnie egy hiteles ellenzéknek, egy olyan miniszterelnöknek, akiről elhiszed, hogy képes valamit felépíteni, komplex, stratégiai gondolkodású. Ilyet nem igazán láttunk még. Talán Schiffer András, de ő már nincs a politikában.
Bár az is lehet, hogy a végén Magyar helyett odaállítanak valami épkézláb embert?
Nem tudom, de tényleg rossz lehet állandóan reménykedni és csalódni. Én is megéltem Horn, Medgyessy és Gyurcsány megválasztásakor. Szörnyű volt.
Azt is mondják, hogy annyi ütést kap egy ellenzéki jelölt, hogy pszichopatának kell lenned, hogy kibírd. Szerintem ez nem igaz, pl. Karácsony Gergelyt is szétalázták, kibírta és nem pszichopata.
Vannak vele problémák vezetőként, de emberként teljesen rendben van.
Szóval lehetne találni valami normális jelöltet, de valamiért már nem hisz az ellenzék a normális jelöltekben. Jó, de akkor ne csodálkozzatok, ha nem nyer a jelöltetek!
Szeretnétek, ha a fideszesek is átszavaznának, de az csak akkor lehetséges, ha jobb a jelölt.
Ez egy verseny, mindenki mutogatja magát, mi választók pedig eldöntjük ki a hitelesebb.
Azt nem lehet elvárni a választótól, hogy szavazzon a nemhitelesre, akiről nem tud semmit, csak azért, mert szerintetek Orbánnál nincs rosszabb.
De lehet rosszabb, higgyétek el! Pl. ott volt Gyurcsány. Láttuk. A világ tíz legrosszabb miniszterelnöke közé választotta egy független elemző intézet. Ez csak a gazdasági teljesítményére vonatkozott, az emberek megkínzását, szemkilövetéseket nem is számították bele...
Magyar pedig egy pártot se tud felépíteni, 3 embert kiállítani, szakértőket meghallgatni, akkor ő mit fog művelni, ha hatalmat kap??”
Nyitókép forrása: képernyőfotó
Kapcsolódó vélemény
Őrület, parádé!! Én megmondtam! AZ Örök Plusz 1 fő!
***