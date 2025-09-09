Ft
09. 09.
kedd
Magyar Péter Fidesz Orbán Viktor

Magyar a legrosszabb Fidesz

2025. szeptember 09. 11:25

15 év sok idő, kell a frissítés, de rosszabbra nem fogok szavazni.

2025. szeptember 09. 11:25
Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
„Totál elfogadom bárki, bárkire szavaz.

A barátaim között is van mindenféle. Úgy látom, hogy ezt leginkább a személyes sorsok határozzák meg, élmények egy-egy politikussal szemben. Vagy saját boldogulásuk, boldogtalanságuk függvénye, esetleg még fiatal és lázad. Kívánom az ellenzéknek, hogy élje át a győzelmet, ahogy mi is átéltük 2010-ben. Fantasztikus volt.

De arról nem tehetek, ha a jelöltjük alkalmatlan. Egyre több lelkes tiszás mondja azt nekem dühösen, hogy a végén Orbánra kell szavazzon, mert ez a csávó vállalhatatlan.

Volt olyan kommentelő, aki tízkörömmel védte itt a Tiszát és egy kétségbeesett levelet írt, hogy milyen szörnyűségeket művelt a Fidesz a városukban, érti, hogy már Tölgyessy, Magyar György és Puzsér is kritikus Magyarral, de mit csináljon?

Őszintén megértem – írtam neki, de Magyar a legrosszabb Fidesz. Lehet, hogy álszentnek gondoljátok ezt az írásom, de tényleg sokszor eszembe jutott, hogy szavaznék másra. Leginkább Novák Katalin lemondatása után. 15 év sok idő, kell a frissítés, de rosszabbra nem fogok szavazni.

Ki kéne nőnie egy hiteles ellenzéknek, egy olyan miniszterelnöknek, akiről elhiszed, hogy képes valamit felépíteni, komplex, stratégiai gondolkodású. Ilyet nem igazán láttunk még. Talán Schiffer András, de ő már nincs a politikában.

Bár az is lehet, hogy a végén Magyar helyett odaállítanak valami épkézláb embert?

Nem tudom, de tényleg rossz lehet állandóan reménykedni és csalódni. Én is megéltem Horn, Medgyessy és Gyurcsány megválasztásakor. Szörnyű volt.

Azt is mondják, hogy annyi ütést kap egy ellenzéki jelölt, hogy pszichopatának kell lenned, hogy kibírd. Szerintem ez nem igaz, pl. Karácsony Gergelyt is szétalázták, kibírta és nem pszichopata.

Vannak vele problémák vezetőként, de emberként teljesen rendben van.

Szóval lehetne találni valami normális jelöltet, de valamiért már nem hisz az ellenzék a normális jelöltekben. Jó, de akkor ne csodálkozzatok, ha nem nyer a jelöltetek!

Szeretnétek, ha a fideszesek is átszavaznának, de az csak akkor lehetséges, ha jobb a jelölt.

Ez egy verseny, mindenki mutogatja magát, mi választók pedig eldöntjük ki a hitelesebb.

Azt nem lehet elvárni a választótól, hogy szavazzon a nemhitelesre, akiről nem tud semmit, csak azért, mert szerintetek Orbánnál nincs rosszabb.

De lehet rosszabb, higgyétek el! Pl. ott volt Gyurcsány. Láttuk. A világ tíz legrosszabb miniszterelnöke közé választotta egy független elemző intézet. Ez csak a gazdasági teljesítményére vonatkozott, az emberek megkínzását, szemkilövetéseket nem is számították bele...

Magyar pedig egy pártot se tud felépíteni, 3 embert kiállítani, szakértőket meghallgatni, akkor ő mit fog művelni, ha hatalmat kap??”

Lentulai Krisztián

Magyar Péter az Értelmező Szótárban!!!

Őrület, parádé!! Én megmondtam! AZ Örök Plusz 1 fő!

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

GrumpyGerald
•••
2025. szeptember 09. 12:18
"Gyurcsány. A világ tíz legrosszabb miniszterelnöke közé választotta egy független elemző intézet. (...) az emberek megkínzását, szemkilövetéseket nem is számították bele..." Ugyan már, azt miért is kellett volna beleszámítani??? Az tejesen elfogadott a fényes segges demEUkrácia pöffetegvárában, európa közepén, a jogállamicus maximusban!!!444 Aki másképp gondolja az nem demokrata és megérdemli, minekmentoda.
ekeke1
•••
2025. szeptember 09. 12:17
Vakok között király a félszemű. És Orbán meg a Fidesz a félszemű kormányzás. Ami nagy kár, mert ennyi felhatalmazással, idővel, pénzzel lehetett volna/ lehetne egy egész tisztességes, két szemű kormányzás is. Így aztán valószínűleg tovább maradnak, ami azért baj mert erősödik a narratíva hogy ők megint mindent jól csináltak. Pedig dehogy. De hát, ha a népek nem akarják hogy futóbolondok, görény pszichopaták vezessék az országok, akkor kénytelenek lenyelni azt is hogy az Ungár-klán magángépén repkednek az Adriára, az Ungár-klán feje meg a főideológus. Hogy a fejtől bűzlő halakkal kezdjem. Amúgy Skrabski Fruzsina látványa Kötcsén a Holdvilág Charlie-ra emlékeztető Fabry Sándorral sem volt éppen szívderítő....A januári emlékezetes " ezektől semmit" után pláné nem: hvg.hu/elet/20250104_Fabry-Sandor-interju.
Crataegus monogyna
2025. szeptember 09. 12:17
"Kívánom az ellenzéknek, hogy élje át a győzelmet, ahogy mi is átéltük 2010-ben." Nem vagyunk egyformák...
lofejazagyban-2
2025. szeptember 09. 12:07
Fruzsika, az a baj, hogy ezzel elismered a fidesz kritikusainak vádjait :( És arról nem beszél, hány MP van még ott, ahonnan ez is jött. Lehet diszlájkolni!
