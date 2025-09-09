„Totál elfogadom bárki, bárkire szavaz.

A barátaim között is van mindenféle. Úgy látom, hogy ezt leginkább a személyes sorsok határozzák meg, élmények egy-egy politikussal szemben. Vagy saját boldogulásuk, boldogtalanságuk függvénye, esetleg még fiatal és lázad. Kívánom az ellenzéknek, hogy élje át a győzelmet, ahogy mi is átéltük 2010-ben. Fantasztikus volt.

De arról nem tehetek, ha a jelöltjük alkalmatlan. Egyre több lelkes tiszás mondja azt nekem dühösen, hogy a végén Orbánra kell szavazzon, mert ez a csávó vállalhatatlan.

Volt olyan kommentelő, aki tízkörömmel védte itt a Tiszát és egy kétségbeesett levelet írt, hogy milyen szörnyűségeket művelt a Fidesz a városukban, érti, hogy már Tölgyessy, Magyar György és Puzsér is kritikus Magyarral, de mit csináljon?

Őszintén megértem – írtam neki, de Magyar a legrosszabb Fidesz. Lehet, hogy álszentnek gondoljátok ezt az írásom, de tényleg sokszor eszembe jutott, hogy szavaznék másra. Leginkább Novák Katalin lemondatása után. 15 év sok idő, kell a frissítés, de rosszabbra nem fogok szavazni.