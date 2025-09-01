„Lebuktatok, megbuktatok. Már mindenki tud a Tisza-adóról” – a Fidesz kommunikációs igazgatója szívesen vitázna Magyar Péterrel

A fideszes politikus úgy látja: Magyar Péternek Varga Judit intézett mindig mindent, „állást, fizetést, VIP-jegyet”.

Még azt is Juditnak köszönheted, hogy az első sorban tapsolhattál Orbán Viktornak”

– fogalmazott a bejegyzésben, majd így folytatta: „Jó, megértem, hogy össze vagy zavarodva. Kapkodsz, idegeskedsz, remegsz, írsz összevissza mindent. Hiszen már elhitted… Már elhitted, hogy az összes hazugság, az összes ripacskodás, az összes gazemberség, amit elkövettél, kifizetődik, és belőled is lehet valaki. Aztán jött a Tarr…

És tarkón vágott a felismerés, hogy lebuktatok, megbuktatok. Már mindenki tud a Tisza-adóról.”

Menczer világossá tette: ha Magyar Péter arról szeretne beszélgetni, hogy mi a különbség az adócsökkentés, a családi adókedvezmények, az Otthon Start és a Tisza-adó között, akkor szívesen áll rendelkezésére. „A miniszterelnök a brüsszeli gazdáiddal vitázik, te neki méreten aluli vagy. Ahogy haladsz a lejtőn, lassan nekem is” – zárta posztját a politikus.

Fotó: MTI/Purger Tamás