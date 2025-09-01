Ft
Menczer Tamás Tisza-adó Magyar Péter Varga Judit

„Lebuktatok, megbuktatok. Már mindenki tud a Tisza-adóról” – a Fidesz kommunikációs igazgatója szívesen vitázna Magyar Péterrel

2025. szeptember 01. 19:32

„Még azt is Juditnak köszönheted, hogy az első sorban tapsolhattál Orbán Viktornak” – fogalmazott bejegyzésében Menczer Tamás.

2025. szeptember 01. 19:32
null

„Most ez komoly, Peti? Én értem, hogy vágysz Orbán Viktor figyelmére. Vágysz a figyelemre – különösen Orbán Viktoréra – mint egy reszkető kisfiú, aki ordítva, toporzékolva várja, akarja, követeli, hogy most már rá is figyeljenek, most már őt is becsüljék meg” – kezdte legújabb Facebook-bejegyzését Menczer Tamás, majd kifejtette: ezzel szemben nem érti, hogy a Tisza-vezér mégis hogyan vádolhat mást azzal, hogy a nők szoknyája mögé bújik. 

A fideszes politikus úgy látja: Magyar Péternek Varga Judit intézett mindig mindent, „állást, fizetést, VIP-jegyet”.

Még azt is Juditnak köszönheted, hogy az első sorban tapsolhattál Orbán Viktornak”

– fogalmazott a bejegyzésben, majd így folytatta: „Jó, megértem, hogy össze vagy zavarodva. Kapkodsz, idegeskedsz, remegsz, írsz összevissza mindent.  Hiszen már elhitted… Már elhitted, hogy az összes hazugság, az összes ripacskodás, az összes gazemberség, amit elkövettél, kifizetődik, és belőled is lehet valaki. Aztán jött a Tarr… 

És tarkón vágott a felismerés, hogy lebuktatok, megbuktatok. Már mindenki tud a Tisza-adóról.”

Menczer világossá tette: ha Magyar Péter arról szeretne beszélgetni, hogy mi a különbség az adócsökkentés, a családi adókedvezmények, az Otthon Start és a Tisza-adó között, akkor szívesen áll rendelkezésére. „A miniszterelnök a brüsszeli gazdáiddal vitázik, te neki méreten aluli vagy. Ahogy haladsz a lejtőn, lassan nekem is” – zárta posztját a politikus.

Fotó: MTI/Purger Tamás

Titi
2025. szeptember 01. 20:36
Ki kellene próbálni, hogy Orbán vitára hívja a gnóm szájhőscincért, megadva helyszínt, időpontot. Na, akkor jönne rá a cifrafosás erre dölyfös, felfuvalkodott varangyra, mert annyit azért tud, hogy Orbán felmosórongyot csinálna belőle az első öt percben. Meghallgatnám, mit makogna össze, hogy miért nem akar vitázni Orbánnal!
angie1
2025. szeptember 01. 19:57
Dehogy fog ez vitázni! Állítólag mikor Toroczkait meglátta a hakniján, megint összefosta magát és rendőrökkel akarta elvitetni, akik persze nemet mondtak. Semmilyen érve nincs, csak a begyakorolt mantrát hajtja! Ha a Fidesz valóban ellopott volna mindent, akkor ezek mi a szarra ígérgetnek?! Nem ellentmondás ez?! Egyébként meg leszarom, hogy lop- e a Fidedz vagy sem, mert a családok támogatva vannak, épül-szépül minden, nem úgy, mint Budapesten! A baloldal után olyan minden, mint egy sáskajárás után!
SzaboGeza
2025. szeptember 01. 19:47
Pöti!!! Hogyan SZERETNÉL, te vitázni a "MINISZTERELNÖKKEL", ha Menczer Tamással a Fidesz "RENDKÍVŰL JÓ" Kommunikációs igazgatójával SEM mersz kiállni vitázni!!!!???:)))) Még "Ő" is veled törli a s.. fenekét!!!:))
faszszopotiszaskocsogok
2025. szeptember 01. 19:46
Bárky ehhez képest a faszszopó rohadt csótányhoz képest, még a becsületrendre is rászolgálhatott volna, azt nem, mégsem lett belőle sem miniszterelnök.
