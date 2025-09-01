Stumpf András szerint Magyar Péter „agyhalottai” nem tudnak vigyázni a szavaikra (VIDEÓ)

Nagyon nagy a baj a Tiszánál: a párt adóterveit lebuktató Tarr Zoltán már a Telexnek sem nyilatkozik
„Ne ásd mélyebbre magad!” – üzente Kocsis Máté a Tisza-alelnöknek.
Nem lennénk most Tarr Zoltán helyében.
A Magyar Péter öccse által vezetett tiszás Kontroll.hu-n jelentkezett ismét a Szabadsajtó Klub, amelyben a műsorvezető Gulyás Balázs Stumpf Andrással, Tóta W. Árpáddal és Tompos Ádámmal beszélgetett. A beszélgetés során többek között téma volt az SZJA-ügy is, amelynek kapcsán Stumpf András, valamint Tóta W. Árpád elég érdekes dolgokat mondott:
Stumpf András először mentegetőzött, hogy ő semmiképpen sem a Tisza nevében beszél, majd
kijelentette, hogy semmi baj sincs a többkulcsos adóval.
A Válaszonline újságírója már 40 százalékos sávról is beszélt. Igaz, ez utóbbit csak a havi 3 millió feletti keresőkre mondta és az sem a teljes fizetést érintené, de sokatmondó, hogy adóemelésről elmélkedett. Stumpf András kifejtette: már nagyon meg szeretné ismerni a Tisza adópolitikai terveit, mert szerinte ha Magyar Péter áfacsökkentést ígér, azt valahonnan be kell szedni, és aki A-t mond, az mondjon B-t is.
Tóta W. azzal védte Magyar Pétert, hogy a Fidesz mindenben hazudik, így nem lehet ismerni a valós számokat. Éppen ezért az áfacsökkentést is feltételes módban kell érteni. Ez utóbbi mondat azért is fontos lehet, mert
Magyar Péter szavakban nagyon határozottan érvel az áfacsökkentés mellett.
Mindemellett Stumpf András szerint nem véletlen, hogy eddig ki volt adva, hogy csak a „főni”, azaz Magyar Péter nyilatkozhat, a többieknek meg kuss. A Válaszonline újságírója szerint a Tisza-vezér tud vigyázni a szavaira, az általa csak agyhalottaknak nevezettek viszont nem. Stumpf ezzel gyakorlatilag burkoltan leagyhalottazta Tarr Zoltánt (is).
A teljes beszélgetést alább tekinthetik meg:
Nyitókép: Képmetszet