Stumpf András szerint Magyar Péter „agyhalottai” nem tudnak vigyázni a szavaikra (VIDEÓ)

2025. szeptember 01. 19:05

Nem lennénk most Tarr Zoltán helyében.

2025. szeptember 01. 19:05
null

A Magyar Péter öccse által vezetett tiszás Kontroll.hu-n jelentkezett ismét a Szabadsajtó Klub, amelyben a műsorvezető Gulyás Balázs Stumpf Andrással, Tóta W. Árpáddal és Tompos Ádámmal beszélgetett. A beszélgetés során többek között téma volt az SZJA-ügy is, amelynek kapcsán Stumpf András, valamint Tóta W. Árpád elég érdekes dolgokat mondott: 

Stumpf András először mentegetőzött, hogy ő semmiképpen sem a Tisza nevében beszél, majd 

kijelentette, hogy semmi baj sincs a többkulcsos adóval. 

A Válaszonline újságírója már 40 százalékos sávról is beszélt. Igaz, ez utóbbit csak a havi 3 millió feletti keresőkre mondta és az sem a teljes fizetést érintené, de sokatmondó, hogy adóemelésről elmélkedett. Stumpf András kifejtette: már nagyon meg szeretné ismerni a Tisza adópolitikai terveit, mert szerinte ha Magyar Péter áfacsökkentést ígér, azt valahonnan be kell szedni, és aki A-t mond, az mondjon B-t is. 

Ezt is ajánljuk a témában

„A Fidesz mindenben hazudik”

Tóta W. azzal védte Magyar Pétert, hogy a Fidesz mindenben hazudik, így nem lehet ismerni a valós számokat. Éppen ezért az áfacsökkentést is feltételes módban kell érteni. Ez utóbbi mondat azért is fontos lehet, mert 

Magyar Péter szavakban nagyon határozottan érvel az áfacsökkentés mellett. 

Mindemellett Stumpf András szerint nem véletlen, hogy eddig ki volt adva, hogy csak a „főni”, azaz Magyar Péter nyilatkozhat, a többieknek meg kuss. A Válaszonline újságírója szerint a Tisza-vezér tud vigyázni a szavaira, az általa csak agyhalottaknak nevezettek viszont nem. Stumpf ezzel gyakorlatilag burkoltan leagyhalottazta Tarr Zoltánt (is).

A teljes beszélgetést alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Képmetszet

Jose
2025. szeptember 01. 20:25
Csak az a bökkenő, hogy Peti sem tud vigyázni a szavaira.
Rozsda
2025. szeptember 01. 20:25
Ezek opportunisták. Vagy nem normálisak.
llnnhegyi
•••
2025. szeptember 01. 20:09 Szerkesztve
Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Rónai Egon műsorvezető vendégei: Stumpf András Válasz.hu, Árpási Bence Népszava.. ====================✓ Szarban van a libbcsikommcsi bagázs. Nem tudnak kibújni a szarkupac alól! Jól van ez így!
ördöngös pepecselés
2025. szeptember 01. 20:03
ezekben a patkányokban el sem merül hogy nem kéne hazudni és átverni a választókat csak agyhalottazzák azokat akik nem tudják tartani a titkot épp ideje hogy emlékeztető oltást kapjanak mert azt hiszik Gyurcsánnyal a kórtól is megszabadultak
