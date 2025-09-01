Stumpf András szerint Magyar Péter „agyhalottai” nem tudnak vigyázni a szavaikra (VIDEÓ)

A Magyar Péter öccse által vezetett tiszás Kontroll.hu-n jelentkezett ismét a Szabadsajtó Klub, amelyben a műsorvezető Gulyás Balázs Stumpf Andrással, Tóta W. Árpáddal és Tompos Ádámmal beszélgetett. A beszélgetés során többek között téma volt az SZJA-ügy is, amelynek kapcsán Stumpf András, valamint Tóta W. Árpád elég érdekes dolgokat mondott:

Stumpf András először mentegetőzött, hogy ő semmiképpen sem a Tisza nevében beszél, majd

kijelentette, hogy semmi baj sincs a többkulcsos adóval.

A Válaszonline újságírója már 40 százalékos sávról is beszélt. Igaz, ez utóbbit csak a havi 3 millió feletti keresőkre mondta és az sem a teljes fizetést érintené, de sokatmondó, hogy adóemelésről elmélkedett. Stumpf András kifejtette: már nagyon meg szeretné ismerni a Tisza adópolitikai terveit, mert szerinte ha Magyar Péter áfacsökkentést ígér, azt valahonnan be kell szedni, és aki A-t mond, az mondjon B-t is.