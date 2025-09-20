Lázár János: Magyarországot Orbán Viktor tette fel a térképre! (VIDEÓ)

Lázár János is beszédet tartott az első Digitális Polgári Körök nagygyűlésén. A miniszter kiemelte, hogy Orbán Viktor a rendszerváltáskor hazaküldte a ruszkikat.

„Orbán Viktor 2010-ben hazaküldte a valutaalapot. Orbán Viktor 2015-ben hazaküldte az illegális migránsokat. Orbán Viktor 2022-ben hazaküldte a brüsszeli bábellenzéket, mármint az elsőt, mert a másodikat jövőre fogjuk hazaküldeni!” – fűzte hozzá Lázár.

Majd a miniszter hozzátette, hogy

Orbán Viktor Magyarországot tette fel a térképre!”

Lázár János fent idézett mondatait alább hallgathatják meg: