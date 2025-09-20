Lázár János: Magyarországot Orbán Viktor tette fel a térképre! (VIDEÓ)

„A következő találkozásunk lehetne egy új Békemenet október 23-án” – fontos bejelentésekkel készült Orbán Viktor
Óriási ováció fogadta a színpadon a magyar miniszterelnököt.
A miniszter kiemelte, hogy Orbán Viktor a rendszerváltáskor hazaküldte a ruszkikat.
Lázár János is beszédet tartott az első Digitális Polgári Körök nagygyűlésén. A miniszter kiemelte, hogy Orbán Viktor a rendszerváltáskor hazaküldte a ruszkikat.
„Orbán Viktor 2010-ben hazaküldte a valutaalapot. Orbán Viktor 2015-ben hazaküldte az illegális migránsokat. Orbán Viktor 2022-ben hazaküldte a brüsszeli bábellenzéket, mármint az elsőt, mert a másodikat jövőre fogjuk hazaküldeni!” – fűzte hozzá Lázár.
Majd a miniszter hozzátette, hogy
Orbán Viktor Magyarországot tette fel a térképre!”
Lázár János fent idézett mondatait alább hallgathatják meg:
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád
Ezt is ajánljuk a témában
Óriási ováció fogadta a színpadon a magyar miniszterelnököt.