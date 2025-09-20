Ft
09. 21.
vasárnap
Fidesz Lázár János Orbán Viktor

Lázár János: Magyarországot Orbán Viktor tette fel a térképre! (VIDEÓ)

2025. szeptember 20. 21:47

A miniszter kiemelte, hogy Orbán Viktor a rendszerváltáskor hazaküldte a ruszkikat.

2025. szeptember 20. 21:47
null

Lázár János is beszédet tartott az első Digitális Polgári Körök nagygyűlésén. A miniszter kiemelte, hogy Orbán Viktor a rendszerváltáskor hazaküldte a ruszkikat. 

„Orbán Viktor 2010-ben hazaküldte a valutaalapot. Orbán Viktor 2015-ben hazaküldte az illegális migránsokat. Orbán Viktor 2022-ben hazaküldte a brüsszeli bábellenzéket, mármint az elsőt, mert a másodikat jövőre fogjuk hazaküldeni!” – fűzte hozzá Lázár.

Majd a miniszter hozzátette, hogy

 Orbán Viktor Magyarországot tette fel a térképre!”

Lázár János fent idézett mondatait alább hallgathatják meg:

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

pemahe
2025. szeptember 20. 22:39
Ezek szerint Van már csőd-térkép is... . (L'szarJankó megrajzolta..)
nemecsek-3
2025. szeptember 20. 22:34
Igen, ezt mi nagyon szeretjük, hogy így van, de ne feledkezzünk meg méltatni európa ebben segítő idiótáit akiket valami egészen szerencsétlen széljárás fújt össze Brüsszelben
Treeoflife
2025. szeptember 20. 22:20
"Magyarországot Orbán Viktor tette fel a térképre!" és " 2010-ben hazaküldte a valutaalapot." Ez pontosan így van, nekünk pedig kötelességünk, hogy Magyarország mellett Orbán Viktort is ott tartsuk. Nem hagyhatjuk cserben, és nem is fogjuk, akik hiszünk benne, biztosan nem.
Töki
2025. szeptember 20. 22:11
Azért nem csak Vitya, de tény, hogy rohadt nagy szerepe van benne!!!
