Kevés helybéli, sok feszültség: legutóbbi fórumára is hiába várták a hidegvérű Magyar Pétert

Nagy Attila Tibor politikai elemző is elment Magyar Péntek országjárásának egyik legfrissebb állomására, Nagykátára. Az elemző pár száz érdeklődőről írt, ami egy 12 ezres településen nem is rossz létszám. A feketeleves azonban csak ezután érkezett, hiszen állítása szerint

egy részük nem helybéli volt, voltak monoriak, volt, aki Jászberényből jött.

„Mintegy 9 ezer választópolgár van Nagykátán, közülük olyan 200-300-an lehetettek jelen. Innen nézve ez már nem is olyan sok. Igaz, szemerkélt az eső – viszont munkaidő után voltunk” – folytatta.

Magyar Péter a beszámoló szerint félórát késett, hosszan beszélt, így már nem alig volt idő a kérdésekre, viszont volt egy szőke hajú hölgy, aki megkérdezte: „Mikor telt be a pohár önnél, Péter?”