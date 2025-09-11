Ft
09. 11.
csütörtök
Futó Boglárka Nagy Attila Tibor Magyar Péter

Kevés helybéli, sok feszültség: legutóbbi fórumára is hiába várták a hidegvérű Magyar Pétert

2025. szeptember 11. 07:00

Nagykátai látogatását sem úszta meg kritika nélkül a Tisza Párt elnöke.

2025. szeptember 11. 07:00
null

Nagy Attila Tibor politikai elemző is elment Magyar Péntek országjárásának egyik legfrissebb állomására, Nagykátára. Az elemző pár száz érdeklődőről írt, ami egy 12 ezres településen nem is rossz létszám. A feketeleves azonban csak ezután érkezett, hiszen állítása szerint 

egy részük nem helybéli volt, voltak monoriak, volt, aki Jászberényből jött. 

„Mintegy 9 ezer választópolgár van Nagykátán, közülük olyan 200-300-an lehetettek jelen. Innen nézve ez már nem is olyan sok. Igaz, szemerkélt az eső – viszont munkaidő után voltunk” – folytatta.

Magyar Péter a beszámoló szerint félórát késett, hosszan beszélt, így már nem alig volt idő a kérdésekre, viszont volt egy szőke hajú hölgy, aki megkérdezte: „Mikor telt be a pohár önnél, Péter?”

Magyar Péter közbevágott a  kérdező szavába, kijavítva, hogy nem volt fideszes képviselő és arra kezdett el gyanakodni a pártelnök, hogy a hölgy összebeszélt a jelen lévő Futó Boglárka Hír Tv-s munkatárssal”

– vázolta az eseményeket a politikai elemző.

„Nem ismerem a kérdező hölgyet, nem tudom, ismeri-e Futó Boglárkát, ott a helyszínen nem láttam őket összebeszélni. A kérdező hölgy a kérdés feltétele előtt még tapsolt, de Magyar Péter válasza közben arrébb ment. Vélhetően megbántódott” – folytatta.

Nem volna szabad így bánni az emberekkel”

– olvasható Nagy Attila Tibor posztjában, amihez még annyit írt: „Így ne!”

Nyitókép: Képernyőmentés

 

