Kevés helybéli, sok feszültség: legutóbbi fórumára is hiába várták a hidegvérű Magyar Pétert

Már halálos áldozata is van a baloldali-liberális agressziónak
Itthon is jobb lenne, ha a forrófejű Magyar Péter és propagandája felhagyna a hergeléssel.
Nagykátai látogatását sem úszta meg kritika nélkül a Tisza Párt elnöke.
Nagy Attila Tibor politikai elemző is elment Magyar Péntek országjárásának egyik legfrissebb állomására, Nagykátára. Az elemző pár száz érdeklődőről írt, ami egy 12 ezres településen nem is rossz létszám. A feketeleves azonban csak ezután érkezett, hiszen állítása szerint
egy részük nem helybéli volt, voltak monoriak, volt, aki Jászberényből jött.
„Mintegy 9 ezer választópolgár van Nagykátán, közülük olyan 200-300-an lehetettek jelen. Innen nézve ez már nem is olyan sok. Igaz, szemerkélt az eső – viszont munkaidő után voltunk” – folytatta.
Magyar Péter a beszámoló szerint félórát késett, hosszan beszélt, így már nem alig volt idő a kérdésekre, viszont volt egy szőke hajú hölgy, aki megkérdezte: „Mikor telt be a pohár önnél, Péter?”
Magyar Péter közbevágott a kérdező szavába, kijavítva, hogy nem volt fideszes képviselő és arra kezdett el gyanakodni a pártelnök, hogy a hölgy összebeszélt a jelen lévő Futó Boglárka Hír Tv-s munkatárssal”
– vázolta az eseményeket a politikai elemző.
„Nem ismerem a kérdező hölgyet, nem tudom, ismeri-e Futó Boglárkát, ott a helyszínen nem láttam őket összebeszélni. A kérdező hölgy a kérdés feltétele előtt még tapsolt, de Magyar Péter válasza közben arrébb ment. Vélhetően megbántódott” – folytatta.
Nem volna szabad így bánni az emberekkel”
– olvasható Nagy Attila Tibor posztjában, amihez még annyit írt: „Így ne!”
