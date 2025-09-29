Jó hírek érkeztek! Már karnyújtásnyira van a fontos balatoni óriásberuházás

Idén novemberére várható a tervezési szerződések megkötése, a megvalósíthatósági tanulmányok 2026 tavaszára készülnek el. Ezt követően indulnak az engedélyezési és kiviteli tervek, a szükséges engedélyek beszerzése, valamint a kivitelezéshez szükséges tenderdokumentáció összeállítása – tudta meg a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumtól a Világgazdaság a balatoni körvasúttal kapcsolatban.

A lap úgy értesült a tárcától, hogy

a Balatonfüred–Tapolca–Keszthely vasútvonal villamosításával összesen 77 kilométeren szűnik meg a sebességkorlátozás, valamint 9 kilométeres villamosított vonalszakaszt építenek Lepsény és Balatonakarattya között.

A közlés szerint a fejlesztések közös elemei a hiányzó vagy korszerűtlen utasforgalmi létesítmények kiépítésének és fejlesztésének, akadálymentesítésének és a környezetvédelmi beavatkozásoknak az előkészítése. A projektek keretében előkészítik továbbá a közlekedés biztonságát érintő infrastruktúra-elemeket is.

„A déli parton a vonal teljes felújítása nemrég megtörtént, jelenleg több állomásépület korszerűsítése zajlik” – mondta Móring József Attila országgyűlési képviselő, a Dél-Dunántúl fejlesztéséért felelős kormánybiztos.