Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Navracsis Tibor körvasút

Jó hírek érkeztek! Már karnyújtásnyira van a fontos balatoni óriásberuházás

2025. szeptember 29. 11:19

A balatoni körvasút körüli bizonytalanságot Navracsics Tibor oldotta fel, amikor hosszú évek után érdemi bejelentést tett a beruházásról. Most kiderült, hamarosan megkötik a tervezési szerződéseket is.

2025. szeptember 29. 11:19


Idén novemberére várható a tervezési szerződések megkötése, a megvalósíthatósági tanulmányok 2026 tavaszára készülnek el. Ezt követően indulnak az engedélyezési és kiviteli tervek, a szükséges engedélyek beszerzése, valamint a kivitelezéshez szükséges tenderdokumentáció összeállítása – tudta meg a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumtól a Világgazdaság a balatoni körvasúttal kapcsolatban.

A lap úgy értesült a tárcától, hogy

a Balatonfüred–Tapolca–Keszthely vasútvonal villamosításával összesen 77 kilométeren szűnik meg a sebességkorlátozás, valamint 9 kilométeres villamosított vonalszakaszt építenek Lepsény és Balatonakarattya között.

A közlés szerint a fejlesztések közös elemei a hiányzó vagy korszerűtlen utasforgalmi létesítmények kiépítésének és fejlesztésének, akadálymentesítésének és a környezetvédelmi beavatkozásoknak az előkészítése. A projektek keretében előkészítik továbbá a közlekedés biztonságát érintő infrastruktúra-elemeket is.

„A déli parton a vonal teljes felújítása nemrég megtörtént, jelenleg több állomásépület korszerűsítése zajlik” – mondta Móring József Attila országgyűlési képviselő, a Dél-Dunántúl fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

Hangsúlyozta, hogy építeni kell pár kilométeres vágányszakaszt a tó keleti medencéjében, és fizikailag megoldottá válna a körbevonatozás lehetősége.

„Ha ez megvalósul, nagyban hozzájárul az egész éves Balaton program sikeressé tételéhez” – fűzte hozzá.

A Világgazdaság emlékeztetett, a balatoni körvasút körüli bizonytalanságot Navracsics Tibor oldotta fel, amikor hosszú évek után érdemi bejelentést tett a beruházásról. 

A miniszter idén tavasszal közölte, hogy megkezdődhet a körvasút, valamint a Balatonfüred–Tapolca–Keszthely vasútvonal villamosításának tervezése. 

A bejelentés szerint az Építési és Közlekedési Minisztérium 7,5 milliárd forintot fordít a projektre.

Nyitókép: MTI/Varga György
 

 

