Ilyet még nem láttunk: elloptak egy vitorlás hajót a Balatonból

Elképesztő lopás történt Balatonszemesen: az öszödi móló mellől ismeretlenek eltulajdonították az Alojzia nevű 470-es vitorlást. A hajó fehér testtel, sárga deckkel és piros alumínium árbóccal, vitorláján a „470, SUI 9” jelzéssel volt könnyen felismerhető – derült ki Mandzsu Márton Facebook-posztjából, amelyet a Balatonszemes most csoportban tett közzé.

A tulajdonos azonnal rendőrségi feljelentést tett, és kéri, hogy aki látta az Alojziát, vagy bármilyen információval rendelkezik az eltűnésről, haladéktalanul jelezze a következő elérhetőségeken: 06-20-987-8909, vagy e-mailben: [email protected].