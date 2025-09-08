„A napokban pedig a Facebook-oldalára a következő poénosnak szánt bejegyzést tette ki:

»Miniszterelnök úr! A kiskakast hiába dobták kútba, tűzbe, méhkasba, az túljárt a török császár eszén, a végén még le is nullázta!«

Rossz hírünk van Márki-Zay Péternek, hiába próbál meg viccesen Magyar Péter segítségére sietni, a fontoskodása most is visszaütött, gúny tárgyává vált. Ezt nem fogja megköszönni Brüsszel Peti, az biztos.

Hiszen azért az mégis úgy van, hogy akármilyen hangosan kukorékol a kiskakas, mindig a fazékban ér véget a karrierje.”