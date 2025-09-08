Ft
Márki-Zay Péter Tisza Párt Magyar Péter politika

Futótűzként terjed a neten Márki-Zay Péter posztja, ebbe még Magyar Péter is belepirult

2025. szeptember 08. 05:47

Akármilyen hangosan kukorékol a kiskakas, fazékban ér véget a karrierje.

2025. szeptember 08. 05:47
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A napokban pedig a Facebook-oldalára a következő poénosnak szánt bejegyzést tette ki:

»Miniszterelnök úr! A kiskakast hiába dobták kútba, tűzbe, méhkasba, az túljárt a török császár eszén, a végén még le is nullázta!«

Rossz hírünk van Márki-Zay Péternek, hiába próbál meg viccesen Magyar Péter segítségére sietni, a fontoskodása most is visszaütött, gúny tárgyává vált. Ezt nem fogja megköszönni Brüsszel Peti, az biztos.

Hiszen azért az mégis úgy van, hogy akármilyen hangosan kukorékol a kiskakas, mindig a fazékban ér véget a karrierje.”

Rákay Philip

Facebook

Idézőjel

Márki-Zay már megint kijátszotta ápolóit és elszabadult

Arról hadovált, hogy a magyaroknak intellektuálisan fel kell nőniük Magyar Péterhez.

Nyitókép: Facebook/Márki-Zay Péter

nembal
2025. szeptember 08. 08:27
Hát, ha Petike nem találta meg a gyémánt fél krajcárt a kis szemétdombján akkor ez nem a török szultános mese lesz, hanem a vén róka és a kis kakas esete... Annak a végén nem a kakaska szokott diadalmaskodni 🤭.
onkeltom
2025. szeptember 08. 08:12
4 éve a pöti pojáca még az elsö sorból fújjolt a maki zajosra, ez meg minden utolsó szemétnek lehordta, mert fideszes,most meg egymást seggét csókolgatják. Mindkettö egy ócska hányadék.
vezekere
2025. szeptember 08. 07:24
Két pozőr. De hogy a picsába nem látják a szavazóik, hogy kik ezek?
