Kamufotót terjeszt a Tisza az érdektelenségbe fulladt kötcsei gyűlésükről
Mutatjuk az emberek átverésére és hergelésére készült AI-kamut és valóságot.
Akármilyen hangosan kukorékol a kiskakas, fazékban ér véget a karrierje.
„A napokban pedig a Facebook-oldalára a következő poénosnak szánt bejegyzést tette ki:
»Miniszterelnök úr! A kiskakast hiába dobták kútba, tűzbe, méhkasba, az túljárt a török császár eszén, a végén még le is nullázta!«
Rossz hírünk van Márki-Zay Péternek, hiába próbál meg viccesen Magyar Péter segítségére sietni, a fontoskodása most is visszaütött, gúny tárgyává vált. Ezt nem fogja megköszönni Brüsszel Peti, az biztos.
Hiszen azért az mégis úgy van, hogy akármilyen hangosan kukorékol a kiskakas, mindig a fazékban ér véget a karrierje.”
Nyitókép: Facebook/Márki-Zay Péter