Feljelentették Bayer Zsoltot: kiverte a biztosítékot az, amit Krúbiról írt

A feljelentő szerint Bayer írásának utolsó bekezdése explicit fenyegetéseket tartalmaz Krúbi ellen.
Két héttel ezelőtt feljelentés érkezett a dunaújvárosi ügyészségre Bayer Zsolt újságíró, publicista ellen – írja az Index.
A feljelentést egy dunaújvárosi lakos tette, aki az Alapvető Jogok Biztosának egy korábbi állásfoglalására hivatkozva kéri a büntetőeljárás megindítását.
A feljelentés három bűncselekmény gyanúját fogalmazza meg:
A feljelentő szerint Bayer Zsoltnak a Magyar Nemzet internetes oldalán 2025. augusztus 25-én megjelent írása, amelynek címe: „Mit is kellene lenyomni Krúbi torkán?” Horváth Krisztián, vagyis Krúbi ellen irányul.
A feljelentő szerint Bayer írásának utolsó bekezdése explicit fenyegetéseket tartalmaz Krúbi ellen,
amelyben „csoportosan elkövetett megölésére felszólító, azt kifejezetten kívánó” kijelentéseket tesz. A szövegben Bayer többes számban fogalmaz, ami szerint a feljelentő értelmezésében csoportos cselekmény tervezését sugallja.
