09. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
feljelentés Horváth Krisztián Magyar Nemzet Bayer Zsolt Magyarország Krúbi publicista agresszió Dunaújváros

Feljelentették Bayer Zsoltot: kiverte a biztosítékot az, amit Krúbiról írt

2025. szeptember 09. 21:08

A feljelentő szerint Bayer írásának utolsó bekezdése explicit fenyegetéseket tartalmaz Krúbi ellen.

2025. szeptember 09. 21:08
null

Két héttel ezelőtt feljelentés érkezett a dunaújvárosi ügyészségre Bayer Zsolt újságíró, publicista ellen – írja az Index.

A feljelentést egy dunaújvárosi lakos tette, aki az Alapvető Jogok Biztosának egy korábbi állásfoglalására hivatkozva kéri a büntetőeljárás megindítását.

A feljelentés három bűncselekmény gyanúját fogalmazza meg:

  • internetes agresszió (Btk. 332/A. §) 
  • emberölés előkészülete (Btk. 160. §) 
  • garázdaság (Btk. 339. §) 

A feljelentő szerint Bayer Zsoltnak a Magyar Nemzet internetes oldalán 2025. augusztus 25-én megjelent írása, amelynek címe: „Mit is kellene lenyomni Krúbi torkán?” Horváth Krisztián, vagyis Krúbi ellen irányul.

A feljelentő szerint Bayer írásának utolsó bekezdése explicit fenyegetéseket tartalmaz Krúbi ellen,

amelyben „csoportosan elkövetett megölésére felszólító, azt kifejezetten kívánó” kijelentéseket tesz. A szövegben Bayer többes számban fogalmaz, ami szerint a feljelentő értelmezésében csoportos cselekmény tervezését sugallja.

Bayer Zsolt

Magyar Nemzet

Idézőjel

Mit is kellene lenyomni Krúbi torkán?

Jó buli lesz. Már nagyon várom...

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

