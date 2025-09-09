Feljelentették Bayer Zsoltot: kiverte a biztosítékot az, amit Krúbiról írt

Két héttel ezelőtt feljelentés érkezett a dunaújvárosi ügyészségre Bayer Zsolt újságíró, publicista ellen – írja az Index.

A feljelentést egy dunaújvárosi lakos tette, aki az Alapvető Jogok Biztosának egy korábbi állásfoglalására hivatkozva kéri a büntetőeljárás megindítását.

A feljelentés három bűncselekmény gyanúját fogalmazza meg:

internetes agresszió (Btk. 332/A. §)

emberölés előkészülete (Btk. 160. §)

garázdaság (Btk. 339. §)

A feljelentő szerint Bayer Zsoltnak a Magyar Nemzet internetes oldalán 2025. augusztus 25-én megjelent írása, amelynek címe: „Mit is kellene lenyomni Krúbi torkán?” Horváth Krisztián, vagyis Krúbi ellen irányul.