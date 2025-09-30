Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
labdarúgás Tisza Párt liberális foci jobboldal Magyar Péter ellenzék Fidesz Orbán Viktor baloldal

Ezt nagyon elszúrta Magyar Péter: olyan bombagólt lőtt Orbán Viktor, amit sokáig nem tud feldolgozni (VIDEÓ)

2025. szeptember 30. 15:22

A miniszterelnök kíméletlenül becsavarta a lasztit a Tisza Párt elnökének kapujába.

2025. szeptember 30. 15:22
Orbán Viktor

Egy szellemes, mesterséges intelligencia segítségével létrehozott videót osztott meg kedden a Facebook-oldalán Orbán Viktor.

A felvételen azt lehet látni, hogy Magyar Péter kapusként egy felelőtlen kirúgás során Orbán Viktor „térfelére” passzolja a labdát, aki az újságot lerakva a kezéből, azonnal magához veszi a lasztit és kíméletlenül becsavarja a Tisza Párt elnökének kapujába.

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy Magyar Péter saját maga alatt vágja a fát.

Például azzal, hogy a Tisza Párt ígéretei kísértetiesen hasonlítanak a Magyar Kétfarkú Kutya Párt három ígéretéhez: „Örök élet. Ingyen sör. Adócsökkentés”.

Menczer Tamás egyenesen úgy fogalmazott, hogy „hülyének nézik a magyarokat”.

Ennyire lehet komolyan venni a Tisza Pártot

Korábban arról is beszámoltunk, hogy csúnyán leszerepelt Forsthoffer Ágnes. A Kontrollban egyszerű kérdéseket kapott a Tisza Párt új alelnöke, amikre még véletlenül sem tudott válasszal szolgálni. Például, hogy kiket jelöl a pártja a különböző választókerületben. De még arról sem volt fogalma, hogy ki lehet az a három ember, akiket hamarosan bemutat majd a Tisza Párt.

Sőt, még azt sem tudja, hogy ő maga elindul-e valamikor, valahol, bármilyen formában.

A hölgy még arra sem tudott válaszolni, hogy egy esetleges kormányzás esetén el tud-e képzelni épkézláb politikust a Tisza Pártból. Ezek után nehéz lesz komolyan venni ezt a pártot.

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

tapir32
2025. szeptember 30. 15:48
Felelőtlen és éretlen magatartás egy a programját titkoló pártot támogatni.
elégia
2025. szeptember 30. 15:37
Orbán Viktor Európa egyik legokosabb politikusa /lehet szeretni vagy nem, ez tény/, Magyar Péter meg egy szerény képességű őrjöngő figura.
belbuda
2025. szeptember 30. 15:33
Hiába,srácok,Bástya elvtárs retteg…Joggal… Hajrá,Tisza! Hajrá,Magyarország! 🇭🇺🇭🇺❤️
