Ezt nagyon elszúrta Magyar Péter: olyan bombagólt lőtt Orbán Viktor, amit sokáig nem tud feldolgozni (VIDEÓ)

Egy szellemes, mesterséges intelligencia segítségével létrehozott videót osztott meg kedden a Facebook-oldalán Orbán Viktor.

A felvételen azt lehet látni, hogy Magyar Péter kapusként egy felelőtlen kirúgás során Orbán Viktor „térfelére” passzolja a labdát, aki az újságot lerakva a kezéből, azonnal magához veszi a lasztit és kíméletlenül becsavarja a Tisza Párt elnökének kapujába.

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy Magyar Péter saját maga alatt vágja a fát.

Például azzal, hogy a Tisza Párt ígéretei kísértetiesen hasonlítanak a Magyar Kétfarkú Kutya Párt három ígéretéhez: „Örök élet. Ingyen sör. Adócsökkentés”.

Menczer Tamás egyenesen úgy fogalmazott, hogy „hülyének nézik a magyarokat”.