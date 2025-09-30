Ezt nagyon elszúrta Magyar Péter: olyan bombagólt lőtt Orbán Viktor, amit sokáig nem tud feldolgozni (VIDEÓ)

Megsemmisítheti Magyar Péter a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot: egy az egyben ellopta a hangzatos ígéreteiket (VIDEÓ)
„Hülyének nézik az embereket” – állapította meg Menczer Tamás.
A miniszterelnök kíméletlenül becsavarta a lasztit a Tisza Párt elnökének kapujába.
Egy szellemes, mesterséges intelligencia segítségével létrehozott videót osztott meg kedden a Facebook-oldalán Orbán Viktor.
A felvételen azt lehet látni, hogy Magyar Péter kapusként egy felelőtlen kirúgás során Orbán Viktor „térfelére” passzolja a labdát, aki az újságot lerakva a kezéből, azonnal magához veszi a lasztit és kíméletlenül becsavarja a Tisza Párt elnökének kapujába.
Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy Magyar Péter saját maga alatt vágja a fát.
Például azzal, hogy a Tisza Párt ígéretei kísértetiesen hasonlítanak a Magyar Kétfarkú Kutya Párt három ígéretéhez: „Örök élet. Ingyen sör. Adócsökkentés”.
Menczer Tamás egyenesen úgy fogalmazott, hogy „hülyének nézik a magyarokat”.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy csúnyán leszerepelt Forsthoffer Ágnes. A Kontrollban egyszerű kérdéseket kapott a Tisza Párt új alelnöke, amikre még véletlenül sem tudott válasszal szolgálni. Például, hogy kiket jelöl a pártja a különböző választókerületben. De még arról sem volt fogalma, hogy ki lehet az a három ember, akiket hamarosan bemutat majd a Tisza Párt.
Sőt, még azt sem tudja, hogy ő maga elindul-e valamikor, valahol, bármilyen formában.
A hölgy még arra sem tudott válaszolni, hogy egy esetleges kormányzás esetén el tud-e képzelni épkézláb politikust a Tisza Pártból. Ezek után nehéz lesz komolyan venni ezt a pártot.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala