raj emberhiány Tisza Párt diktátor Magyar Péter jelölt félelem

Ennyire rossz energiájú, szarkupac diktátort még senki nem látott

2025. szeptember 21. 15:23

Mindenkit megfélemlít. Hogy lesznek így jelöltjei, ha mindenki be van tőle szarva?

2025. szeptember 21. 15:23
null
Lentulai Krisztián
Lentulai Krisztián
„Nézzétek a testtartásukat és a tekintetüket!

Barátaim! Ezek vagy szégyenkeznek, vagy félnek.
Bármelyik is, ennyire rossz energiájú szarkupac diktátort még senki nem látott. Mindenkit megfélemlít.

Hogy lesznek így jelöltjei, ha mindenki be van tőle szarva? A rajt előtt fog félreállni emberhiány miatt?

Ti mit gondoltok?”

Nyitókép: Képernyőfotó

 

nyúlgerinc
2025. szeptember 21. 16:44
Lehajtják a fejüket, s közben azt számolják magukban, hogy mennyi lesz a lóvé.....
Válasz erre
1
0
lemez
2025. szeptember 21. 16:37
Láttam Magyar Györggyel egy beszélgetős müsort Majd ellaviroztam mikor a riporter poloskáról kezdte kérdezgetni.Jaj,mondom mi lesz itt.Elmondta vannak jóakaró segitöi,de a beszélgetés 10.percében ö uralja a témát akarata szent és sérthetetlen.Otthagyják.
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. szeptember 21. 16:32
Ezek MIND emberi hulladékok!
Válasz erre
2
0
ultimax
2025. szeptember 21. 16:29
Nem tudni valóban, hogy lesznek-e jelöltjei. Egyelőre a mi értékrendszerünk szerinti valószínűleg nem, de valamilyenek minden bizonnyal, és ez lehet, hogy még rosszabb. Nézd meg kik tudnak jelöltek, képviselők lenni, és még "jelentős" pályát is befutni, és ezek a még ismertebbek, olyan hülyék mint a lösz, de legalább még agresszívak is, az emberek pedig megválasztják őket - vagy ha nem, listán bejuthatnak: Fegyőr, Vadai, Jakab, Balázs András, maga Magyar, Jámbor, Kollár, Szabó Tímea, stb., és e szint alatt még bőven van tér, tömeg. A szerencse, vagy a ti munkátok gyümölcse, hogy mindegyikről kiderül, hogy valami van a füle mögött, sötét múltja, vagy defektje van. És ezeket fel kell tárni.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!