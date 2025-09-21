Hoppá: régi barátja rántotta le a leplet Magyar Péter valódi személyiségéről
Kruchina Károly szerint a Tisza Párt vezérét mindig is az irigység hajtotta.
Mindenkit megfélemlít. Hogy lesznek így jelöltjei, ha mindenki be van tőle szarva?
„Nézzétek a testtartásukat és a tekintetüket!
Barátaim! Ezek vagy szégyenkeznek, vagy félnek.
Bármelyik is, ennyire rossz energiájú szarkupac diktátort még senki nem látott. Mindenkit megfélemlít.
Hogy lesznek így jelöltjei, ha mindenki be van tőle szarva? A rajt előtt fog félreállni emberhiány miatt?
Ti mit gondoltok?”
Nyitókép: Képernyőfotó
Ezt is ajánljuk a témában
Kruchina Károly szerint a Tisza Párt vezérét mindig is az irigység hajtotta.