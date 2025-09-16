Ft
leleplezés tisza elnök Magyar Péter

Egyre kínosabb: itt az újabb leleplezés, nem lennénk Magyar Péter fotósainak a helyében

2025. szeptember 16. 07:46

Látványos, mennyire megcsappant az érdeklődés.

2025. szeptember 16. 07:46
null

A Tisza-adó körüli titkolózás, az adóemelési tervek és Tarr Zoltán önleleplező mondatai óta érezhetően megcsappant az érdeklődés Magyar Péter iránt – mutatott rá közösségi oldalán Deák Dániel.

A politikai elemző úgy fogalmazott, Magyar Péter operatőreinek fel van adva a lecke: az egyébként baloldali vezetésű Szigetváron úgy kell felvenniük az odautaztatott, nagyjából 200 pártaktivistát, mintha hatalmas tömeg lenne.

Az adóemelési tervek és Tarr Zoltán önleleplező mondatai óta érezhetően megcsappant az érdeklődés Magyar Péter iránt”

– írta Deák, majd hozzátette: a hétvégi aktivistatalálkozójukon is a beharangozott 1500 ember helyett csupán 300-an jelentek meg.

Mint ismert, Magyar Péter néhány hete Erdélyben már lebukott, ott is megszidta a stábot: „Ne ezt a kevés embert mutogassátok már!”

A tiszás pártvezér ilyenkor szokta azzal hitelteleníteni a képeket, hogy még a rendezvény előtt készültek, ám Deák a szigetvári felvételekhez hozzáfűzte, „szokás szerint a jobb felső sarokban nagyítva látható: Magyar Péter már a színpadon áll!”

Fotó: Isza Ferenc/AFP

fotos88
2025. szeptember 16. 10:18
Ez maximum Deák Dániel magas rangú péniszszakértőnek kínos. Szánalmas, hogy "független politikai szakértőként" sokszor szerepel a köztévében majd azzal foglalkozik, hogy arról posztoljon mennyien voltak Magyar Péter előadásán. Egyébként meg kell nézni Magyar Péter facebook oldalán a Szigetváron készült videót vagy képeket és el lehet dönteni ki mond igazat. Egy "sokat látott szakértő" álhírétől még nem fog apadni a közösségünk. Ezektől csak egyre többen leszünk, mert ez csak megerősíti a közösséget abban, hogy milyen aljas ez a rendszer. Ahogy mondani szoktuk: további jó vergődést!
gullwing
2025. szeptember 16. 09:53
Apad a tiszaszar, apad... Oda kerülnek ahová valók: a csatornába.
totumfaktum-2
2025. szeptember 16. 09:37
Elég megnézni, mit művelnek a tiszás trollok meg az óbégató nénikék. Kifejezetten a debilitás szintjére süllyedtek le. Normális embernek ennél több tartása van.
belbuda
2025. szeptember 16. 09:26
A sokat látott deák danika...😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
