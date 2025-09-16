Egyre kínosabb: itt az újabb leleplezés, nem lennénk Magyar Péter fotósainak a helyében

A Tisza-adó körüli titkolózás, az adóemelési tervek és Tarr Zoltán önleleplező mondatai óta érezhetően megcsappant az érdeklődés Magyar Péter iránt – mutatott rá közösségi oldalán Deák Dániel.

A politikai elemző úgy fogalmazott, Magyar Péter operatőreinek fel van adva a lecke: az egyébként baloldali vezetésű Szigetváron úgy kell felvenniük az odautaztatott, nagyjából 200 pártaktivistát, mintha hatalmas tömeg lenne.

Az adóemelési tervek és Tarr Zoltán önleleplező mondatai óta érezhetően megcsappant az érdeklődés Magyar Péter iránt”

– írta Deák, majd hozzátette: a hétvégi aktivistatalálkozójukon is a beharangozott 1500 ember helyett csupán 300-an jelentek meg.

Mint ismert, Magyar Péter néhány hete Erdélyben már lebukott, ott is megszidta a stábot: „Ne ezt a kevés embert mutogassátok már!”