Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
09. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Digitális Polgári Kör Máté Zsuzsa Dopeman

Dopeman és Máté Zsuzsa a Strand Fesztiválon: mit adhat a közéletnek a Digitális Polgári Körök mozgalma?

2025. szeptember 01. 07:26

Egészen szokatlan páros ült egy asztalhoz a Mandiner Strandfesztivál színpadán: Máté Zsuzsa, a Szent István Intézet kommunikációs vezetője és négygyermekes édesanya, valamint Pityinger László, ismertebb nevén Dopeman, rapper és közéleti gondolkodó.

2025. szeptember 01. 07:26
null

A beszélgetés címe nem véletlenül volt „DPK Crossover”: a két előadó saját világából kiindulva vitatta meg, milyen szerepet tölthetnek be a Digitális Polgári Körök a mai közéletben.

Máté Zsuzsa felidézte, hogyan lett az analóg polgári körökből digitális mozgalom, és hangsúlyozta: értékalapú szerveződésről van szó, amelynek célja az értelmes, kritikus párbeszéd.

 Szerinte a nyugati társadalmak elvesztették transzcendens gyökereiket, a közbeszéd eldurvult, a DPK viszont alternatívát kínálhat a „röhögőfejek és anyázás” helyett.

Hozzátette, számára a legfőbb motiváció a jövő generációk, köztük saját gyermekei boldogulása.

Dopeman más nézőpontból érkezett a mozgalomba: kíváncsiságból csatlakozott, de ma már saját körének, a „Jóarcoknak” a működtetésével is részt vesz a közösségépítésben. Úgy véli, a rombolás iránti vágy mindig jelen lesz az emberben, de a konstruktív párbeszéd és a „kedvesebb világ” lehet a kiút.

Hangsúlyozta: nem pártpolitikai projektként tekint a DPK-ra, hanem olyan platformként, amely valódi alternatívát adhat a társadalmi megosztottság és a digitális lincselés ellen.

A beszélgetés végén mindketten kiemelték: csak akkor van értelme a Digitális Polgári Köröknek, ha a közösségek kilépnek a virtuális térből, és a való életben is találkoznak, építkeznek. A közös nevező tehát világosan kirajzolódott: felelősségvállalás, párbeszéd és közösségépítés – a digitális térben és azon túl is.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
counter-revolution
2025. szeptember 01. 08:19
"Máté Zsuzsa" Máthé Zsuzsa.
Válasz erre
0
0
nogradi
2025. szeptember 01. 07:38
mit adhat a közéletnek és hány szavazót a tiszának?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!