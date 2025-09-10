Ft
09. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Magyar Péter lebukás

Csúnyán besült Magyar Péter és újdonsült alelnöke: egyetlen telefonhívás buktatta le őket (VIDEÓ)

2025. szeptember 10. 20:24

Hamar kiderült az igazság az alaptalan vádakról.

2025. szeptember 10. 20:24
null

Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnöke közösségi oldalán megosztott videójában azt állította, hogy egy állami cég hirtelen visszamondta két napos, száz fős foglalását Forsthoffer családjának szállodájában. Állítása szerint korábban már számos alkalommal voltak náluk az állami cég munkatársai, de csak most fordult elő olyan, hogy vissza mondták volna a foglalást.

„Felsőbb utasításra, mindössze 16 órával a rendezvény előtt törölték az egész foglalást, egy nappal azután, hogy beszéltem a Tisza párt kötcsei színpadán" – mondta a Tisza alelnöke kijelentve, hogy a hatalom azonnal megkezdte a hadjáratot ellene és a családja ellen, miután kiderült róla, hogy a Tisza politikusa.

Magyar Péter aztán minderre még ráerősített saját bejegyzésében, azt állítva, hogy

az indokolás nélküli lemondással sok millió forintos kárt okoztak a családi szállodának.

„Fair Right" Ádám aztán YouTube-csatornájának legújabb részében felhívta a Balatonfüredi Margaréta Hotelt, hogy a lemondási szabályzat iránt érdeklődjön.

Mint kiderült, ha bárki a foglalt időpont kezdete előtt kevesebb, mint 24 órával mondja le a foglalást, annak 100 százalékos kötbért számít fel a szálloda, vagyis a teljes foglalás ára a szállásnál marad.

 

Tehát Magyar Péter állítása a több milliós kárról rövid időn belül cáfolatra talált.

Nyitókép: Facebook

 

malterwathau
2025. szeptember 10. 22:31
Ezek után én abban sem vagyok biztos, hogy egyáltalán bárki lemondott-e bármit.
3
0
tolltzoli1985
2025. szeptember 10. 22:19 Szerkesztve
x
0
0
freely
2025. szeptember 10. 22:12
Sok hülye nem jött rá, hogy nem ebből lesz közvetlen kár, hanem a fidesznyikek így akarják rombolni a szálloda jó hírnevét. Nem fog sikerülni, még több vendégük lesz. A fidesznyikek meg gugyújanak otthon.
0
5
herden100
2025. szeptember 10. 21:50
BUKTA PETI, LEBUKTÁL. 😂😂😂
7
0
