Csúnyán besült Magyar Péter és újdonsült alelnöke: egyetlen telefonhívás buktatta le őket (VIDEÓ)

Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnöke közösségi oldalán megosztott videójában azt állította, hogy egy állami cég hirtelen visszamondta két napos, száz fős foglalását Forsthoffer családjának szállodájában. Állítása szerint korábban már számos alkalommal voltak náluk az állami cég munkatársai, de csak most fordult elő olyan, hogy vissza mondták volna a foglalást.

„Felsőbb utasításra, mindössze 16 órával a rendezvény előtt törölték az egész foglalást, egy nappal azután, hogy beszéltem a Tisza párt kötcsei színpadán” – mondta a Tisza alelnöke kijelentve, hogy a hatalom azonnal megkezdte a hadjáratot ellene és a családja ellen, miután kiderült róla, hogy a Tisza politikusa.

Magyar Péter aztán minderre még ráerősített saját bejegyzésében, azt állítva, hogy

az indokolás nélküli lemondással sok millió forintos kárt okoztak a családi szállodának.

„Fair Right” Ádám aztán YouTube-csatornájának legújabb részében felhívta a Balatonfüredi Margaréta Hotelt, hogy a lemondási szabályzat iránt érdeklődjön.