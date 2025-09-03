Ft
09. 03.
szerda
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
09. 03.
szerda
Tarr Zoltán Bayer Zsolt vélemény

Amit a zebra sem képes lelegelni…

2025. szeptember 03. 13:08

Tarr Zoltán tényleg elszabadult – szerinte a hagyományos család már lejárt lemez!

2025. szeptember 03. 13:08
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„…csak megjelöli, és undorral tovább lép. Ez Tarr Zoltán.

A lelkészként is megbukott, végtelenül ostoba, semmi ember tényleg elszabadult Etyeken. Tudják, ez volt az a tiszás rendezvény, ahol hígmagyarpéter »szakértői« adóprogramról beszéltek, vagyis adóemelésről, illetve nem beszéltek, mert erről »a választásokig nem beszélhetünk, mert akkor megbuknánk«, s ez volt az a rendezvény, amiről mindezek után hígmagyarpéter közölte, miszerint:

a.: nem valódi felvétel, mesterséges intelligenciával készítette »arogán«;

    (Értjük, de akkor miért az etyeki tiszások töltötték fel a netre?)

b.: Össze van vágva;

    (Értjük, de akkor miért nem mutatják be a vágatlant?)

c.: Végig kell nézni, és akkor kiderül, mindenki egészen másról beszél valójában;

    (Értjük. Jó pillanat, amikor ezt elmondja, és a riporter megkérdezi, ő akkor hogyan értékeli a teljes felvételt, mire ez a kretén ezt válaszolja: »Én nem néztem végig«…)

És akkor hígmagyarpéter a, b és c pontja után nézzük, mit is látott az, aki viszont végignézte a gátlástalan tiszás hülyék etyeki kirándulását.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Agricola
2025. szeptember 03. 14:25
Össze van vágva; (Értjük, de akkor miért nem mutatják be a vágatlant?) Magyar Péter egy manipulált, vágott anyagot hozott nyilvánosságra. Kiderült, egy másfél órás beszélgetés hét különböző részletét gyúrták egybe, kontextusokból kiragadva a mondatokat, a számukra kellemetlen részek meg nyilván kimaradtak. Mintegy fél órát eltüntettek az eredeti hanganyagból!
yalaelnok
2025. szeptember 03. 14:20
Nem kellene lelkészként hivatkozni rá amiatt, mert van lelkészi iskolai végzettsége. A többi politikusra se az iskolai végzettségük alapján hivatkoznak.
zakar zoltán béla
2025. szeptember 03. 13:37
Pap?! Perintfalvi-Lukácsi-Hodász-...
Dixtroy
2025. szeptember 03. 13:36
Az lesz, hogy a főttvárosban nagyot fog menni a Tisza, és olyan nagyobb településeken, ahol libernyák keltető van, országosan meg nagy bukta lesz.
