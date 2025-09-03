„…csak megjelöli, és undorral tovább lép. Ez Tarr Zoltán.

A lelkészként is megbukott, végtelenül ostoba, semmi ember tényleg elszabadult Etyeken. Tudják, ez volt az a tiszás rendezvény, ahol hígmagyarpéter »szakértői« adóprogramról beszéltek, vagyis adóemelésről, illetve nem beszéltek, mert erről »a választásokig nem beszélhetünk, mert akkor megbuknánk«, s ez volt az a rendezvény, amiről mindezek után hígmagyarpéter közölte, miszerint:

a.: nem valódi felvétel, mesterséges intelligenciával készítette »arogán«;

(Értjük, de akkor miért az etyeki tiszások töltötték fel a netre?)

b.: Össze van vágva;

(Értjük, de akkor miért nem mutatják be a vágatlant?)

c.: Végig kell nézni, és akkor kiderül, mindenki egészen másról beszél valójában;

(Értjük. Jó pillanat, amikor ezt elmondja, és a riporter megkérdezi, ő akkor hogyan értékeli a teljes felvételt, mire ez a kretén ezt válaszolja: »Én nem néztem végig«…)

És akkor hígmagyarpéter a, b és c pontja után nézzük, mit is látott az, aki viszont végignézte a gátlástalan tiszás hülyék etyeki kirándulását.”