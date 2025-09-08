Ft
CÖF – CÖKA országjárás Csizmadia László

A hamis messiások veszélyeire figyelmeztet a CÖF

2025. szeptember 08. 22:35

Országjárásba kezd a szervezet.

2025. szeptember 08. 22:35
null

Folyami polgárnaszád elnevezéssel, a nemzeti kormány által elért eredmények megvédése érdekében és szellemi honvédők toborzása céljából országjárásba kezd a Civil Összefogás Fórum (CÖF) - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) - jelentette be a CÖF alapítója, a CÖKA kuratóriumának elnöke.

Csizmadia László közölte: az akció keretében településről településre végigjárják az ország mind a 106 egyéni választókerületét, fórumokon hívják fel a figyelmet a „hamis messiások" veszélyére, és egy erre az alkalomra készült zsebkönyvben mutatják be az elmúlt másfél évtizedben elért eredményeket.

Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy a nemzeti keresztény oldal online fellépéséhez – mint a Harcosok Klubja vagy a Digitális Polgári Körök – társuljon egy offline fellépés is 

– tette hozzá.

Csizmadia elmondta: az országjárás során mérlegelésre biztatják az embereket, éltetik a hazaszeretet és a családok összetartó erejét. Jelzik, hogy a négyszer megvalósult kétharmados összetartozás, az ebből fakadó bizalom és a biztonság drága kincs, ami a békét és a jövőt jelenti. Annál is inkább, mert a „hamis prókátorok és messiások" árulását és féktelen hazudozását már sokszor megszenvedte az ország a történelem során – fogalmazott.

Fricz Tamás politológus a sajtótájékoztatón arról szólt, hogy olyan, a korábbiaknál markánsabb kihívás érte az elmúlt időszakban a keresztény-nemzeti tábort, ami harcra késztet. 

Van mit megőrizni és van mit elveszíteni, ezért meg kell erősíteni a táboron belüli összetartást, továbbá a legfontosabb a patrióta identitás megőrzése

– fogalmazott.

A politológus úgy vélekedett, a nyár megmutatta, hogy a keresztény-nemzeti tábor képes a megújulásra, hiszen a Harcosok Klubjának és a Digitális Polgári Köröknek együttesen immár mintegy százezer tagjuk van. Ugyanakkor szükséges az is, hogy jelen legyenek az offline térben.

Fotó: MTI/Purger Tamás

***

 

 

nyafika
2025. szeptember 08. 23:06
Békemenet a kurva anyádnak! Szájbakúrni pár TiSzaros elmebeteg állatot, egyből rend lenne, nem kéne hülyét csinálni magadból! Menetljél bazdmeg, rajtad röhög Brüsszel!
nyafika
2025. szeptember 08. 23:04
Hamis messiások...na már a CÖF is lement gügyögő gyugyibugyi Petikézésbe, Kiskakasba? Be ne szarjanak idő előtt, ha már nem tudnak Magyar nyelven fogalmazni, csak óvodás szinten kommunikálni... Messiás a tetves anyád, RÜHES PATKÁNY a neve, te gyáva sokdiplomás éttermiségi fasz! Gyáva vagy kimondani, de azért vered a bőgatyás népnemzeti önérzeted? Petőfi forog a sírjában, amikor meghallja, hogy becézgetitek ezt a szarevó elmebeteg hulladékot! Petike a kurva anyád, az!
massivement-4
2025. szeptember 08. 22:54
Ez a bácsi is kapkodni fogja a levegőt, ha elzárják egyszer az állampárti pénzcsapokat a hergeldéje felé.
