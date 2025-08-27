Saját tévéje buktatta le Magyar Pétert, miként utaztatják fellépéseire a közönséget – (VIDEÓ)

Az idős hölgy ezután elárulja, hogy őt – aki maga nem is Tisza-tag – egyébként a tiszás testvére „rángatja” mindenhova a párt rendezvényeire, mégpedig „tömegnek”. Az egyébként már korábban is felmerült, hogy a politikus országjárására utaztatják a résztvevőket, most úgy tűnik, bizonyítottá is vált.

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP