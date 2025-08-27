Ft
08. 28.
csütörtök
Kontroll közönség házigazda Magyar Péter

Saját tévéje buktatta le Magyar Pétert, miként utaztatják fellépéseire a közönséget – (VIDEÓ)

2025. augusztus 27. 22:28

A The Fair Right című podcastben elemezték ki a Kontroll felvételét a jászberényi tiszás programról.

2025. augusztus 27. 22:28
null

Érdekes videót elemzett szerdai adásában a The Fair Right című műsorban Varga Ádám házigazda és a Mandiner munkatársa, Móna Márk. A Tisza Párt házi médiája, a Kontroll jelentkezett be élőben Magyar Péter jászberényi rendezvényéről, ahol nem könnyen, de sikerült megszólítaniuk egy helyit is. A riporter mindezt „Végre egy jászberényi!” felkiáltással nyugtázta. 

Ezt is ajánljuk a témában

Az idős hölgy ezután elárulja, hogy őt – aki maga nem is Tisza-tag – egyébként a tiszás testvére „rángatja” mindenhova a párt rendezvényeire, mégpedig „tömegnek”. Az egyébként már korábban is felmerült, hogy a politikus országjárására utaztatják a résztvevőket, most úgy tűnik, bizonyítottá is vált. 

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

elfújta az ellenszél
2025. augusztus 27. 23:52
A kónyi rendezvényről készített drónképen jól látszik, hogy ugyanannyi a jelenlevő, mint amennyi autó parkol a közelben. Szóval gyakorlatilag senki nem helyi ember, hanem oda rendelik a gyors bevetésre mozgósítható tömeget. A buszoztatás azért nem megy, mert ahhoz egy busznyi ember kéne, de annyit már nem bírnak egy körzeten belül összeszedni.
Válasz erre
1
0
salátás
2025. augusztus 27. 23:08
a tiszások nem az eszükről híresek, na
Válasz erre
2
0
tapir32
2025. augusztus 27. 22:43
Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 3 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU 3 évig ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Aki, nem tesz meg mindent a kára elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Átverték az ukrán embereket azzal, hogy a hazájuk védelmét összekötötték a globalizált tőke érdekeivel. A tőkések az elhúzódó háborúban érdekeltek az ukránok a hazájukért halnak. Ebből a csapdából a mielőbbi tűzszünet és béke a kivezető út. Zselenszkij az átverés részese és haszonélvezője. Zselenszkij elárulta a népét, kiárusította és pusztulásba döntötte az országát. Zselenszkij és az EU háború párti vezetése semmivel sem különb Putyinnál.
Válasz erre
0
0
blf2
2025. augusztus 27. 22:39
személyesen ismerek olyan idősebb egri párt,aki nem ment el unokájuk eljegyzésére,mert györ mellé mentek valahová.önként!!!!egerből magyarpétert éljenezni.az ő programjuk,hogy mennek utána tiszavirágnak.egy hétvégén több helyre is az ország másik felébe
Válasz erre
3
0
