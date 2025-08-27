Saját tévéje buktatta le Magyar Pétert, miként utaztatják fellépéseire a közönséget – (VIDEÓ)

Készül a balos-tiszás karácsonyfa: legbelsőbb körökből KÉRIk Magyar Pétert, vegye fel az óellenzékieket a listájára
Összenő, ami összetartozik?
A The Fair Right című podcastben elemezték ki a Kontroll felvételét a jászberényi tiszás programról.
Érdekes videót elemzett szerdai adásában a The Fair Right című műsorban Varga Ádám házigazda és a Mandiner munkatársa, Móna Márk. A Tisza Párt házi médiája, a Kontroll jelentkezett be élőben Magyar Péter jászberényi rendezvényéről, ahol nem könnyen, de sikerült megszólítaniuk egy helyit is. A riporter mindezt „Végre egy jászberényi!” felkiáltással nyugtázta.
Ezt is ajánljuk a témában
Összenő, ami összetartozik?
Az idős hölgy ezután elárulja, hogy őt – aki maga nem is Tisza-tag – egyébként a tiszás testvére „rángatja” mindenhova a párt rendezvényeire, mégpedig „tömegnek”. Az egyébként már korábban is felmerült, hogy a politikus országjárására utaztatják a résztvevőket, most úgy tűnik, bizonyítottá is vált.
Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP