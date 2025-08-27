Magyar Péter agrárszakértője is elszólta magát – szerinte is bajban van a Tisza
Raskó György közösségi oldalán sejtelmesen annyit írt, hogy a párton belül tudják is mi az oka a stagnálásnak, de azt nem hozzák nyilvánosságra.
A Fidesz kormányzással az is jól jár, aki nem oda szavaz.
„Ez a nagy büdös helyzet.
Rezsicsökkentés vs »a rezsicsökkentés egy humbug«;
Egykulcsos, 15%-os szja vs átlagbér és afeletti 22, valamint 33%-os, háromkulcsos szja;
Családi adókedvezmények vs adókedvezmények »felülvizsgálata«
A Fidesz kormányzással az is jól jár, aki nem oda szavaz.
A Tiszáéval az is rosszul járna, aki oda szavaz.”
Ezt is ajánljuk a témában
Raskó György közösségi oldalán sejtelmesen annyit írt, hogy a párton belül tudják is mi az oka a stagnálásnak, de azt nem hozzák nyilvánosságra.
Nyitókép: MTI / Oláh Tibor
***