08. 27.
szerda
átlagbér Tisza Fidesz

Rezsicsökkentés vs a „rezsicsökkentés egy humbug"

2025. augusztus 27. 13:10

A Fidesz kormányzással az is jól jár, aki nem oda szavaz.

2025. augusztus 27. 13:10
rezsicsökkentés
Szánthó Miklós
Szánthó Miklós
Facebook

„Ez a nagy büdös helyzet.

Rezsicsökkentés vs »a rezsicsökkentés egy humbug«;

Egykulcsos, 15%-os szja vs átlagbér és afeletti 22, valamint 33%-os, háromkulcsos szja;

Családi adókedvezmények vs adókedvezmények »felülvizsgálata«

A Fidesz kormányzással az is jól jár, aki nem oda szavaz.

A Tiszáéval az is rosszul járna, aki oda szavaz.”

Nyitókép: MTI / Oláh Tibor

