A pápa mostani üzenete éppen ezt az irányt erősíti meg. A probléma összetett, és csak átfogó válasz adható rá. A Szentatya különösen élesen fogalmazott a tekintetben, hogy a kábítószerek mögött gyakran olyan bűnszervezetek állnak, amelyek nem ismernek sem törvényt, sem határt, sem erkölcsi

gátat. Ezekkel a hálózatokkal szemben nem elég az egyes nemzetek fellépése, hanem globális összefogásra van szükség.

Ami különösen örömteli számunkra, hogy a pápa a remény hangján szólalt meg. Nem elég pusztán harcolni a bűnszervezetek ellen, alternatívát kell nyújtani a függők számára. Az embereknek tudniuk kell, hogy létezik más út is, mint a szerekhez menekülés. Magyarországon az utóbbi években

erősödtek azok a rehabilitációs kezdeményezések, amelyek nemcsak testi, hanem lelki-szociális helyreállítást is kínálnak. A pápa ezzel is párhuzamosan gondolkodik, amikor a rehabilitáció, a közösségi befogadás és a lelki gyógyulás fontosságát hangsúlyozza.

Ez az üzenet nem lehet pusztába kiáltott szó. Feladatunk, hogy a pápa felhívását a cselekvés nyelvére fordítsuk. Ez nemcsak az állami szervek feladata, hanem mindannyiunké. A szülőké, pedagógusoké,egyházi embereké, civil szervezeteké és kutatóintézeteké.

A drogellenes küzdelem nem lehet kampányszerű, nem lehet politikai iránytól függő. Ez közös nemzeti és nemzetközi ügy. XIV. Leó pápa hangja most egyszerre figyelmeztetés és bátorítás. Figyelmeztetés, hogy nem tűrhetjük tovább a drogkereskedelem társadalomromboló hatását, és bátorítás, hogy az erkölcsi világosság, a remény és az összefogás révén igenis lehetséges visszafordítani ezt a folyamatot.