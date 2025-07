Pride: újabb magyar városban masíroznának

A szervezők eltökéltek abban, hogy 2025 őszén megtartják az ötödik pécsi Pride felvonulást, még akkor is, ha ezért bírságot kell fizetniük – közölte a rendezvényt szervező Diverse Youth Network igazgatója. A baranyai megyeszékhely továbbra is az egyetlen vidéki város Magyarországon, ahol ilyen eseményt tartanak – számolt be az Euronews. A szervezők elmondása szerint jó viszonyt ápolnak a rendőrséggel, akik mindössze annyit kértek, hogy a budapesti Pride tapasztalatait követően kezdődjenek meg a helyi egyeztetések.

A pécsi szervezők hangsúlyozták: semmiképpen nem fogadják el azt a javaslatot, miszerint a Pride-ot zárt térre kellene korlátozni.

A felvonulást – a budapestihez hasonlóan – közterületen, az utcán kívánják megtartani. Mint elmondták, bár a jogi környezet nem kedvez a rendezvénynek, a hatóságokkal való együttműködés és az elkötelezettségük biztosítja, hogy az eseményt ismét megrendezik.

Jelenleg nincs információ arról, hogy más magyarországi településeken is terveznének hasonló LMBTQ-jogokért kiálló felvonulásokat.