Ők buktathatják meg Magyar Péter nagy álmát

162 párt van jelenleg bejegyezve az Országos Bírósági Hivatalnál – derült ki a szervezet által a Mandinernek küldött legújabb adatokból. Mindez azt jelenti, ha most vasárnap lennének a parlamenti választások, akkor ezek a pártok indulhatnának a voksoláson. Ennek aprópóján most kicsit körbenézünk a parlamenten kívüli erők világában, és hogy mire készülnek ezek az alakulatok. Mostani elemzésünkben főként a 2022-es parlamenti választáson 5 százalék alatt szereplő alakulatokkal foglalkozunk, de kitérünk az újonnan alakult pártokra is.