Nem mondom, hogy szegény Balogh Judit pofára esett, mert mégiscsak egy nőről van szó – de hogy lyukra futott, az biztos

A Hírklikk Mélyvíz című podcastján szenvedtem végig magam. Tudtam, hogy eleve reménytelen vállalkozás lesz, ha az „Így működteti Orbán Viktor a korrupciós hálózatot” című, negyven perces anyagot megnézem, de miután egy korrupciókutató, Jancsics Dávid volt Balogh Judit vendége, rávettem magam, hátha mond valami konkrétumot.

Hát mondott is. Például azt, hogy most jelent meg egy könyve, A korrupció szociológiája.

Nem hiszem, hogy sokan olvasnák, mert az emberek nem hülyék. Ők is pontosan tudják, hogy semmit nem tudnak meg belőle, amire kíváncsiak volnának. A korrupció szó mint olyan a magyar belpolitikában és Brüsszelben arra van kitalálva, hogy rákenjék a magyar kormányra, hogy bűnös, hogy korrupt, s az uniós támogatásokat nem az embereknek adják, ahova Brüsszel szánja, hanem a saját zsebükbe teszik. Ezért aztán nem adják.

Gyurcsányt idézve: – Egy lószart, mama!

A korrupció elleni határozott magyar fellépés azért hergeli Brüsszelt és honi zászlóvivőjüket, Magyar Pétert, mert a szörnyűségeket – migráció, gender, háború – nem tudják bevezetni Magyarországon. Miközben egész Nyugat-Európát már tönkretették velük.

És akkor jön Balogh Judit és előkapar az almáriumból egy korrupciókutatót, hogy majd ő föltárja az orbáni szörnyűségeket, s kiderül a valóság, a magyarok pedig ezután majd nem győzik elzavarni a „korrupt” kormányt, hogy végre jöhessen Manfred Weber kedvence, Magyar Péter, aki szerint Orbán a múlt, Magyar a jövő.

Nem mondom, hogy szegény Balogh Judit a beszélgetéssel pofára esett, mégiscsak egy nőről van szó, de hogy ezzel az interjúval lyukra futott, az egyszer biztos.

Ugye az a premissza, hogy Magyarország a legkorruptabb ország az Unióban, mert a sorosista Transparency International kimutatta.

Amely ugye nem korrupciót, hanem korrupcióérzetet mér.

Ennek meg ugye az a technikája, hogy megkérdik a cimbiket, mekkorának érzik a korrupciót Magyarországon. A cimbik azért cimbik, hogy azt mondják, amit elvár tőlük egy sorosista intézet.

Pedig ha a Transparency nem is, de legalább a magát „független-objektívnek” mondó ellenzéki Klikk TV törekedhetne az objektivitásra.

Hiába mondja ugyanis Jancsics Dávid, hogy Orbán Viktor korrupciós megastruktúrát alakított ki. Mind az Eurobarometer 2024-es felmérése, mind a Világbank korrupcióra vonatkozó adatai szerint több uniós tagállamban elterjedtebb a korrupció, mint Magyarországon. A Világbank szerint Magyarországon a cégek 1,2 százaléka tapasztalt korrupciót, míg például

Lengyelországban 2,8, Csehországban 3,5, Olaszországban 11,8 százalék.

Ezek az adatok Balogh Judit rendelkezése álltak, ő azonban megfeledkezett az ismertetésükről. Helyette olyat kérdezett, hogy a száj tátva maradt: „Eddig is tudtuk, most politikust idézek, ipari szintű lopás az, ami most történik. De ezt tudjuk nagyon rég óta.”

Hogy melyik politikust idézte, az sem volt fontos számára. Nyilván valamelyik ellenzéki ember lehetett, akár még Magyar Péter is.

Aztán jön a szakértő és elkezd a mikrokorrupcióról beszélni, majd megcáfolva saját magát kifejti, hogy már ezeket is felszámolta a kormány. Ezt mondja: „A korrupció általában mikroszintű csere. Ha megállít a rendőr, mert valaki közlekedési vétséget követ el, s úgy döntünk, nekünk jobban megéri, ha adunk neki egy húszezrest.” Majd hozzáteszi: „A kormány a kiskapukat is elkezdte bezárni. Harcol az ellen a kormány, mint például a rendőri korrupció ellen. Szinte már nem is tapasztalható, miközben 15-20 éve még javában meg lehetett vesztegetni az utcai rendőröket.”

Majd arról beszélnek, hogy a napi gyakorlat voltaképpen nem is korrupció.

„Jancsics Dávid: Ha létrehozol egy monopol szereplőt egy piaci szegmensben, az szereplő lesz.

Balogh Judit: Saját jogon. Nem kell törvénytelenül belenyúlni a rendszerbe,

Jancsics Dávid: De azért nem baj, ha van egy kis hátszél.”

(Csak zárójelben, a nemzeti tőkésosztály kiépítése kezdettől a kormányprogram része volt.)

Vagyis nem kell belenyúlni a rendszerbe, nem kell törvénytelenséget csinálni. Tehát a hátszél még a szakértő szerint sem korrupció.

Eltelt negyven perc. Számukra arra jó volt, hogy beszéltek arról, ami hergeli a tiszásokat a kormány ellen.

De a Hofi-poén is kijött belőle. Miszerint korrupció az, amiből kihagynak.

Lehet, hogy a kormányt is kihagyják belőle.

***