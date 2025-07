„Nem szívesen írok Majkáról. Ahogyan a pillanatnyi hírnevet, trendeket, alamizsnát mindenáron hajszoló, fantáziátlan, Amerikát koppintó senkicelebekről sem. És mostanában ez a második írásom, amiben kénytelen vagyok megemlíteni valamelyiket. Mert azon túl, hogy Majka egy gyomorforgató okádék, azért más is lehet itt még. Mégpedig az, hogy ezek bizony készülnek valamire. Meg az, hogy akit szimbolikusan kivégeztek a színpadon, az nem csak Orbán Viktor volt.

Nyilvánvaló persze, hogy tudjuk, mire készülnek: kormányváltásra, kisebbségből alkotmányozásra, bebörtönzésekre, háborúra – ezeket mind elmondták. De úgy tűnik, a kétségbeesés és az újabb pofára eséstől való félelem miatt még a választások előtt hatalomra akarnak kerülni. Túl sokat beszélnek ugyanis mostanában fegyverekről, erőszakról, és akkor jön ez a szerencsétlen Majka ezzel a performansszal.

Amúgy nagyon remélem, hogy nem ússza meg. Persze biztos van pénze, meg a megbízóinak jó ügyvédjei. Meg az nem is Orbán volt, és ez az egész csak művészet – tudjuk, persze. De jó lenne, ha végre igazságszolgáltatás, nem pedig jogszolgáltatás lenne. Mert ez tényleg durva volt, és sokunkban félelmet ébresztett. És talán van is miért félnünk.

Mert ne legyenek illúzióink, az ott a színpadon nem biztos, hogy csak Orbán Viktor volt. Elsősorban, először persze ő, de utána mindenki más is, aki szerintük a NER része és haszonélvezője.

És ebben benne vannak az újságírók, az asszisztensek, a takarítók, és talán már benne vannak azok is, akik valaha a Fideszre szavaztak. Meg azok is, akik éltek a családtámogatásokkal, vagy felvették a kedvezményes hitelt. Meg talán azok, akik gyereket szültek az Orbánnak, meg akkor már azok a gyerekek is, hiszen bűnben fogantak?? Hol a határ? Nekik persze sehol.”