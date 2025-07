„Még egyszer átgondoltam a rappelő celeb és a társai ügyét. Abban egyet kell érteném Mező Gáborral, hogy a rap mindig is a hatalmat vagy az azt képviselő szerveket, intézményeket vette célba; meg egyébként is, miként is lehetne kormánypárti szövegeket elsütni,

módjuk a 25 év alattiak SZJA mentességéről, ha a közönség java része még nem dolgozik

mit érdekli a mama hotelek lakóit a CSOK, a 3%-os kamatozású, első lakás vásárlási hitel

hogy is értékelnék a babaváró támogatást, a két vagy több gyerekes anyák életük végéig tartó SZJA mentességét, ha a felmérések szerint nem csak az elköteleződéstől rettegnek, de már alig szexelnek?

Hát itt tart most a fiatalok egy része; ezekre a generációs árvákra telepszik rá a gyűlöletipar és nyújt nekik egy koncert erejéig (hamis) közösségi élményt.”