Majka megtörte a csendet: „Egy olyan rendszer következik, amiben képtelen vagyok létezni”

Majka külön kitért arra, hogy a One egyoldalúan felmondta vele a szerződést, ám ő ezt nem fogadja el, és továbbra is érvényes megállapodásnak tartja. A zenész ugyanakkor nem kívánt részletesen reagálni az ügyre, csupán annyit közölt: ő betartja, amit vállalt. Posztjában azt is hangsúlyozta, hogy bár sokan politikai elköteleződéssel vádolják, ő mindig piaci alapon dolgozott,

és nem tartozik egyik oldalhoz sem. Szerinte az ő sikerét nem pártok, hanem a közönség és a munka tette lehetővé.

A posztban élesen kritizálta a kormány kommunikációját is. Feltette a kérdést, hogy miért nem arról szól a közbeszéd, miért csökken a pénz értéke, hova tűnt 500 milliárd forint a Magyar Nemzeti Bankból, vagy miért nincs következménye a mindennapi problémáknak, mint a vasúti késések. Úgy érzi, nevét előszeretettel használja fel a politikai elit, pedig sokkal fontosabb dolgokkal is lehetne foglalkozni Magyarországon.

„Fenntartom a jogot arra, hogy akkor és azt mondjak, amit akarok, a normalitás keretein belül. A normalitás pedig az, hogy egy színházi, színpadi vagy filmes cselekménybe nem szól bele a regnáló politikai elit. Ha ez eltűnik (márpedig úgy néz ki, a saját példámból kiindulva, hogy van erre esély),

akkor egy olyan rendszer következik, amiben képtelen vagyok létezni”

– fogalmazott Majka.

Végül leszögezte: a továbbiakban nem kíván reagálni a „koholt vádakra”, de kiáll a művészi szabadság és a szabad véleménynyilvánítás mellett. Szerinte nem politikai harcokra, hanem nyitott vitákra van szükség. Ahogy írta: „nem harcosok klubjára van szükség, hanem beszélgetésre”, hiszen a demokrácia alapja a nyílt álláspontütköztetés – nem a lejáratás.

A teljes bejegyzés itt olvasható el: