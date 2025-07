Magyar Péter testőre ezúttal a Vác Online női riporterét lökdöste, amiért Ruszin-Szendi Romuluszt merészelte kérdezni (VIDEÓ)

A Vác Online arról is beszámolt, hogy a nyilvános aszódi rendezvényt szervező helyi Tisza Sziget tagjai mindvégig akadályozták a tudósítást. Többször is elhangzott, hogy nem nyilvános az esemény, noha egyértelműen nyilvános eseményként hirdették meg azt a szervezők. Magyar Péter emberének újabb erőszakos fellépéséről is készült videó. A Vác Online azt ígérte, később a hosszabb felvételt is közzéteszik.

#tiszapárt #ruszinszendiromulusz #magyarpéter #aszód ♬ eredeti hang – Vác Online - Vác Online @vaconline Magyar Péter erőszakos testőre segített Ruszin-Szendi Romulusznak, hogy a kényes kérdések elől meneküljön Aszódon tartott vasárnap egy nyilvános rendezvényt a Galgagyöngye Tisza Sziget, melyen Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök is részt vett, de Magyar Péter erőszakos testőre nem hagyta, hogy a Vác Online kérdéseket tegyen fel. A rendezvényre érkező Ruszin-Szendi Romulusz kezdetben még válaszolt is kérdéseinkre, amikor arról érdeklődtünk, hogy Aszódon járt-e már, miért vesz részt az eseményen, ám amikor arra lettünk volna kíváncsiak, hogy miképp kommentálja Budai Gyula feljelentését, vagy a Magyar Honvédségtől folyósított havi közel másfél millió forintot, akkor a vele érkező testőr közbelépett, és lökdösődve akadályozta meg, hogy további kérdéseinket feltegyük, köztük azt is, hogy tervezi-e visszafizetni a Honvéd Kórház számára a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jelentése szerinti zsírleszívás árát. De ugyanez a férfi tűnt fel Magyar Péter testőreként akkor is, amikor a Hír TV egyik női munkatársa egy árokba esett. A beszámolók szerint akkor is erőszakosan lépett fel. #váconline