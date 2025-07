„Az ajánlat mérlegre tételét tekintve most irreleváns a kérdés, hogy a Tisza organikus ellenzéki projekt-e, mely mögé ad hoc módon álltak be dúsgazdag támogatók is, avagy a NER furcsa metamorfózisa, mellyel a Fidesz megúszni szeretné a konszolidációt, melyre a rendszer jelenlegi formájában sok tekintetben alkalmatlan.

Így vagy úgy, de nemorbáni ajánlattal állunk szemben.

Ám, ha metamorfózisról beszélünk is, a kérdés, hogy ez most jó-e annak a szavazónak, aki Orbán Viktor leváltását várja, és minden reményét a változásra ebben látja, szintén értelmét veszti.

Sok publicista leírta már, joggal, hogy hiányzik a Tisza valódi identitása, világnézete, és Orbán leváltásán, illetve a »minden jó lesz, ha mi leszünk« ígéretén túl eddig nem sok mindennel állt elő. Legújabban pedig azt a kritikát fogalmazták meg, hogy komolyabb személyiségeik sem nagyon vannak Magyar Pétert leszámítva. Kulja András az ATV-nél tett látogatása során a prototípus gyenge és kínos másolatának tűnt. Talán nem is véletlenül látjuk inkább a főnök arcát ennyiszer, pontosabban szinte mindig és mindenhol, ahol feltűnik a Tisza.”