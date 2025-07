Kandeláberek, csimpánzok, sátán kiválasztottja – megvadult a baloldali gyűlöletgépezet

Mindeközben Magyar Péter nem határolódott el Kökény botrányos kijelentéseitől, sőt még tagadni is próbálta a kapcsolatát a szakértővel. Azonban számos bizonyíték van erre, valamint arra is, hogy Kökényt szoros kapcsolat fűzi a Tiszához. Így például Kökény Attila feltűnt a Tisza Párt februári kongresszusán is, ahol Bóna Szabolcs és Varga Lőrinc mellett annak az agrárkerekasztal-beszélgetésnek az egyik szereplője volt, amit személyesen Magyar Péter vezetett. Kökény szavait a párt szócsöveként működő Kontroll portál beszámolójában is idézték. Emellett a Tisza környezetében hónapok óta emlegetik a férfit a párt „mezőgazdasági és környezetvédelmi támogatójaként”. Márciusban például a brüsszeli parlamenti látogatásáról számolt be egy rendezvényen a tiszainokai roma önkormányzat irodájában. A brüsszeli látogatás sem véletlen, hiszen Kökény maga írta a közösségi oldalán a botrányt kavaró posztja alatt, hogy rendszeresen küld anyagokat Magyar Péter európai parlamenti asszisztensének.

Raskó György örülne a háborúnak

Maradjunk is az agráriumnál. Magyar Péter másik bizalmi embere, Raskó György sem megy a szomszédba, ha egy kis gyalázkodásról és gyűlöletkeltérsről van szó. Az osztrák és a német belpolitikai fejleményekkel, a patrióta pártok térnyerésével kapcsolatban arra a következtetésre jutott, hogy egy kijózanító háborúra van szükség a térségben. Meghal néhány százezer ember, szétlőnek néhány tucat várost, lesz hatalmas életszínvonal-csökkenés, aztán meg megint kijózanodás – fejtegette Raskó, aki egyfajta tisztítótűzként várja az európai háborút.

A 2017-ben még a Momentumért, később pedig Márki-Zay Péterért lelkendező Raskó György egy korábbi bejegyzésében több sértő kijelentést is tett az időseket illetően. Azt írta: ha minél több idős meghal, az Magyar Péteréknek kedvez az idő előrehaladtával. A Tiszának kedvez, hogy az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan, százezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók… – fogalmazott Raskó.