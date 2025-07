Brit professzor az MCC Feszten: Európa nem egyenlő az Európai Unióval!

Csütörtökön indul az ország egyetlen közéleti fesztiválja, az MCC Feszt, amely ötödik éve színesíti a magyar fesztiválpalettát. A Mandiner idén is kiemelt figyelmet fordít az eseménynek, három napon át, folyamatos bejelentkezésekkel, interjúkkal, háttéranyagokkal és élő közvetítésekkel jelentkezünk az MCC Feszt helyszínéről.

Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere elmondta, hogy a fesztivál immár hagyománnyá vált a városban, és azt is elárulta, hogy megállapodást terveznek kötni az MCC vezetésével, hogy a fesztivál a következő öt évben is Esztergomban maradjon. A fesztivál programjai nemcsak kikapcsolódásra, hanem tanulásra, vitákra és beszélgetésekre is lehetőséget nyújtanak – tette hozzá.

Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy Esztergomot az egész világon a keresztény kultúrája miatt ismerik, és hozzátette, hogy a keresztény kultúra megőrzése napjaink egyik legnagyobb feladata. „Magyarország első városa, mindannyiunk városa” – fogalmazott. Hozzáfűzte, hogy a fesztiválozók békében és biztonságban szórakozhatnak, és ezt a békét és biztonságot kell megvédeni. „Magyarország a béke szigete” – tette hozzá.

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója elmondta, hogy az eddigi MCC Fesztek is kiválóak voltak, de az idei lesz a legjobb. Szalai kiemelte, hogy a fesztiválon számos neves külföldi és magyar szakember vesz részt, valamint népszerű zenekarok is fellépnek majd a színpadokon. Arra is emlékeztetett, hogy a Tisza Párt politikusa, Kulja András végül lemondta a vitát Takács Péter egészségügyi államtitkárral.

A fesztivál első panelbeszélgetésén Patrick Deneen, James Orr és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója vett részt Szalai Zoltán moderálása mellett.

Patrick Deneen szerint mindenki nyert egy kicsit az EU és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodással, mivel a legrosszabb forgatókönyvet – a kereskedelem teljes leállását – sikerült elkerülni.

Orbán Balázs szerint amit Donald Trump csinál, az működik, és a probléma az európaiak oldalán van. Magyarország már évek óta figyelmeztet arra, hogy Európa a leginkább elszigetelt erőközpont. Brüsszel jelenleg a világ mindhárom legfontosabb erőközpontjával – az Egyesült Államokkal, Oroszországgal és Kínával – konfliktusban van.

Amit most látunk, az a rossz európai stratégia eredménye”

– jelentette ki.

Az EU vezetői a mostani megállapodással elárulták az európai érdekeket az ukrán érdekekért cserébe. Emiatt pedig az unió mostani vezetésének le kellene mondania.

Orbán Balázs szerint a brüsszeli elit minden problémát központosítással akar megoldani – migráció, zöld átállás, háború – ennek ellenére minden alkalommal, amikor több hatalmat kaptak, akkor kudarcot vallottak. És most a kereskedelmi tárgyalások során is kudarcot vallottak. Ezért minél több hatalmat vissza kell venni Brüsszeltől – jelentette ki.

James Orr szerint Európát és az Európai Uniót meg kell különböztetni, hiszen több mint kétszer annyi európai ország van, mint amennyi tagja az Európai Uniónak van. Éppen ezért szerinte a Brexit nem egy Európa-ellenes lépés volt.

Patrick Deneen szerint az Egyesült Államokban az emberek úgy érzik, hogy Washingtonnak a saját ügyeivel kellene foglalkoznia, nem pedig más országokkal vagy az Európai Unióval. Deneen elmondta, hogy szerinte Európának a saját lábára kellene állnia.

Orbán Balázs elmondta, hogy el kell ismerni:

Európának jelenleg nincs stratégiai autonómiája. Nincs diplomáciai befolyása, valamint elvesztette gazdasági és katonai erejét.

Ahhoz, hogy ez változzon, az kell, hogy Európa megtalálja a saját útját. Ha ez nem történik meg, akkor rossz évszázad vár Európára.

James Orr szerint a probléma abból adódik, hogy Nagy-Britanniában nincsenek saját gondolataik az ukrajnai háborúról. Az a tévképzet rabjai, hogy az ukrajnai háborút csak a második világháborúból kiindulva lehet megérteni. Ez Orr szerint veszélyes és aggályos. Magyarország megközelítése ugyanakkor óriási diplomáciai teljesítmény. Egyetértett azzal, hogy az Európai Unió vezetése csak a nagy tagállamok érdekeit veszi figyelembe az ukrajnai háborúval kapcsolatban.

Orbán Balázs szerint hibás az a liberális felfogás, amely a világot „jó” és „rossz” országokra osztja fel, mivel ez már eleve magában hordozza a konfliktus lehetőségét. Szerinte ez a szemlélet vezethet a harmadik világháborúhoz, ezért mindenképpen meg kell változtatni. Ezért fontos az intellektuális ellenállás – tette hozzá

„Mi nem akarjuk sem a kínaiak, sem az oroszok, sem pedig az amerikaiak életét élni” – fogalmazott.

James Orr szerint a geopolitikában most láthatjuk a természetes rend helyreállását. A függetlenség és a nemzeti jelleg visszatér a geopolitikába. A nemzetek emberekből állnak, ezért amikor utópiákat akarnak rájuk erőltetni, akkor kezdenek elromlani a dolgok – fogalmazott. A jobboldal ezzel szemben alternatívát kínál.

Orbán Balázs szerint a világ országainak nagy része egyszerűen csak át akarja vészelni azt az óriási átalakulási folyamatot, amelynek a közepén vagyunk, és nem akar részt venni a nagyhatalmak rivalizálásában. Éppen ezért a nagyhatalmaknak kellene felelősséget vállalniuk a rivalizálásukért.

James Orr szerint Magyarország kiemelkedik a többi ország közül a világban. Elmondta, hogy a brit jobboldal példaként tekint Magyarországra. A magyarok egy olyan nemzet tagjai, akik büszkék lehetnek magukra – tette hozzá.

Patrick Deneen szerint a magyarok rájöttek arra, hogy a civilizációjukat meg kell védeni, emiatt Magyarország Európában egyfajta világító torony, amely megmutatja, hogyan kell megvédeni a nemzeti civilizációt.