„Felkenődsz a falra!” – Varga Judit nyilatkozata nem sok jót vetít előre Magyar Péternek

Orbán Viktor miniszterelnök után Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is reagált Varga Judit csütörtöki, Magyar Pétert valódi arcát még inkább leleplező nyilatkozatára.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a volt igazságügyi minisztert csütörtökön hallgatta meg tanúként a bíróság a Völner-Schadl-ügyben, amely után Vargát több ellenzéki médium is faggatni kezdett. A beszélgetésben szóba került többek között az a hangfelvétel is, amit Magyar Péter titokban készített a három gyermeke anyjáról, és amivel – mint kiderült – 14 hónapon át zsarolta őt.

Kocsis a történtek nyomán azt írta Facebook-oldalán, hogy „volt felesége szerint Magyar Péter lehallgatta, és otthonukban végletekig zsarolta, fenyegette őt.

Mindezt nem a »hazájáért« tette, ahogy állítja Magyar, hanem azért, mert jól fizető, milliós állásokat akart kicsikarni, illetve házastársi vitáikat is így kívánta rendezni”

– húzta alá

Varga Judit a bíróságon baloldali újságíróknak azt mondta, hogy ha egy Magyar Péter nevű „képződmény” is kap pontokat, akkor ő ebben a (politikai) versenyben nem akar részt venni – idézte az egykori minisztert a frakcióvezető.

Kocsis arra is kitért, hogy erre válaszul Magyar Péter közösségi oldalán ismét börtönnel fenyegette meg három gyerekének anyját. „Teszi ezt a zsaroló, családon belüli erőszakot elkövető, bennfentes kereskedő, telefonlopó, törvénytelenül adatokat gyűjtő egykori korrupt állami cégvezető” – írta.

„Lesz miről beszélned a hatóságoknak”

Kocsis Máté ezután arra figyelmeztette Magyart, hogy ha Manfred Weber egyszer elengedi a kezét, „mert nem csicskít többet Ukrajna ügyében, és nem tudsz majd a mentelmi jogod mögé bújni, lesz miről beszélned a hatóságoknak” – húzta alá.

„Hiába próbálod elterelni a figyelmet a saját szennyesedről, hiába fenyegetsz börtönnel mindenkit, akár gyermekeid anyját,

a valóság téged is megtalál, és a hazugságaid ezrei csak rossz emlékek lesznek az országban”

– vetített előre egy jövőképet a Tisza-vezérnek a frakcióvezető.

Még 284 nap, és felkenődsz a falra!”

– zárta gondolatait Kocsis Máté.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

