Egyetlen számot közölt Kocsis Máté: ez komolyan befolyásolhatja a 2026-os választások eredményét

A frakcióvezető hozzátette:

Közéjük tartozik Kulja András is, aki a Takács-vita előtt szemmel láthatóan több időt töltött az arcszőrzetével, mint a felkészüléssel. És jól beégett.”

A Mandiner szerdán megírta, a Tisza Párt politikusa hivatalosan is értesítette az MCC Feszt szervezőit, hogy pénteken mégsem hajlandó vitázni Takács Péterrel, pedig korábban elfogadta a meghívást. Kulja még néhány héttel ezelőtt is azt állította, hogy örömmel vitatkozik az egészségügyi államtitkárral, most mégis megfutamodott a lehetőség elől. A Mandiner birtokába került levelezés egyértelműen igazolja, hogy a Tisza Párt politikusa elfogadta a meghívást, most viszont egy technikai jellegű regisztráció elmaradására hivatkozik.