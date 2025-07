„Csak akinek nem okoz gondot!” – Hadházy megint összekoldulta a büntetése összegét

A két esemény között azonban házelnök szerint be kellett volna mennie szavazni, és mivel Hadházy nem volt bent, pénzbüntetésre ítélte Kövér.

„Értik ezt? Persze, hogy értik. Van ebben logika, hiszen a legbetegebb elmében is van valamennyi. A logika itt a nettó szemétkedés és annak megmutatása, hogy ő ezt is megteheti velem. Ijesztő belegondolni, hogy még erre is személyesen figyelt (mert azt nem hiszem, hogy az országgyűlés hivatalában lenne erre külön ember)” – írta és azzal folytatta, hogy 800 ezer forint nem kis pénz, de természetesen ki tudja gazdálkodni (és ugye ennél Andi nadrágja, vagy Matolcsyné papucsa is többe kerül – tette hozzá).

Mégis, csak azért, hogy „ennek a beteg lelkű embernek kevesebb oka legyen vigyorogni”

– jelentette ki, remélhetőleg utoljára a követői segítségét kérte, de csak azokét, akinek a befizetés tényleg nem okoz gondot. Pár órával később örömmel számolt be a politikus, hogy már össze is jött a pénz.

