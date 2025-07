„Az elmúlt időszak magyar véleménynyilvánításait folyamatosan igyekeznek lesöpörni az asztalról.

Nincs olyan ok, amely megakadályozná Ukrajnát abban, hogy elindítsa az Európai Uniós csatlakozási folyamatot – erről beszélt a napokban az Európai Bizottság szóvivője, aki ehhez hozzátéve kifejtette azt is, hogy a Voks 2025 és annak eredménye magyar belügy, ők azzal nem foglalkoznak. Brüsszel tehát próbál úgy tenni, mintha nem történt volna semmi, mintha a magyarok nem fejezték volna ki teljesen egyértelműen, hogy nem kérnek keleti szomszédunk gyorsított Uniós csatlakkozásából. Továbbra is nyomást próbálnak gyakorolni a magyar kormányra annak érdekében, hogy változtassa meg az álláspontját és menjen szembe az emberek akaratával.

Csakhogy ezt a polgári kormány nem fogja megtenni, ahogyan eddig sem tette. Brüsszelben tehát nem maradt más lehetőség, mint a jelenlegi kabinet eltávolítása.

Merthogy az emberek véleménye már réges-régen nem érdekes. Hiába szenved egész Európa a szankcióktól és a magas energiaáraktól, a Bizottság tovább erőlteti azokat. Hiába kérdőjelezik meg egyre több országban Ukrajna támogatásának szükségességét, Brüsszel továbbra is folytatja ezt a gyakorlatot.

Persze mi, magyarok nem most, a Voks 2025 eredményének látványos ignorálásakor szembesültünk először azzal, hogy Brüsszelben egyáltalán nem számít, mit gondolnak az emberek. Ékes példája volt ennek az idei Pride körüli hercehurca is. Ne felejtsük el, a magyarok ebben is egységes és világos álláspontra jutottak, amikor a 2022-es népszavazáson majdnem 3,7 millió ember utasította el a genderpropagandát és annak iskolába történő bevitelét. Ugyanakkor hiába születtek meg a témával kapcsolatos kormányzati döntések ezen egyértelmű felhatalmazás alapján, a Bizottság részéről folyamatos támadás éri őket. Ahogyan a Pride előtt is egy nyílt genderpárti nyomásgyakorlást láthattunk, amikor Ursula von der Leyen felszólította a hatóságokat, hogy tegyék lehetővé a vonulást.