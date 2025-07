„Tovább éleződik az amúgy is rendkívül paprikás viszony az MLSZ és a Ferencváros között, hiszen Csányi Sándor, a Nemzeti Sportnak adott interjújában kvázi megfenyegette a Fradit, Kubatov Gábort, sőt, az egész jobboldali politikai közösséget. A Fradi elnöke sejtelmes, ám határozott, egyértelmű választ adott a fenyegetésre.

Több mint egy évtizedes már a rossz viszony a labdarúgó szövetség és a Fradi között, amelyről már sok szó esett. Lehet persze szakmai alapon vitatkozni sok dologról, kell is, ám úgy tűnik, hogy az MLSZ elnöke mély, személyes sértettségét úgy vezeti le, hogy akár még a szabályrendszert is úgy alakítja, hogy kiszúrjon azokkal, akik nem tetszenek neki. Miközben Csányinak van érdekeltsége a Vasasban is (milyen érdekes ez MLSZ-elnökként), a tisztességet és az átláthatóságot rendkívül fontosnak tartja. Az MLSZ pedig hozott egy olyan szabályt, miszerint öt magyarnak mindig szerepelnie kell minden NBI-es csapatban az előttünk álló szezontól, különben óriási pénzektől esnek el a klubok. A Fradit meg sem hívták azokra az egyeztetésekre, amelyek az új szabályról szóltak, (ha voltak ilyen egyeztetések), de a szép, új világ alig várja, hogy elkezdődjön.”

Nyitókép: Facebook