Önök a sajtónak azt nyilatkozták, hogy a Kneecap fellépése a személyes véleménynyilvánítás része, amelybe nem kívánnak beleszólni, meghagyva mindenki jogát az elhangzottakkal való egyetértésre vagy elutasításra. Szerintünk -és a brit vádhatóság mellett a tucatnyi koncertszervező szerint is- a Kneecap megnyilvánulásai rég túllépték a szólásszabadság kereteit.

Álságosnak tartjuk, hogy arra hivatkoznak, miszerint „figyelemmel kísérik” a Kneecap megnyilvánulásait. Ezek ugyanis Önök számára is jól ismertek: a fellépéseiket évek óta rendszeresen kísérő terrort és terrorszervezeteket (Hamász, Hezbollah) támogató, zsidógyűlölő, Izrael államának felszámolását követelő megnyilvánulásaik az átlag újságolvasó számára is ismertek, ezek jól dokumentáltak.

A zenekar 2023. októberében, egyetlen nappal az 1.139 halálos áldozattal és 251 ember túszul ejtésével járó brutális terrortámadás után szolidaritásukat fejezték ki – nem az áldozatokkal, hanem a támadókkal, később példaképnek is nevezve őket. 2023 novemberében brit parlamenti képviselők meggyilkolására szólítottak fel. 2024 októberében brit koncertjükön a következő jelszavakat skandálták a közönséggel: „Free Palestine – BY ANY MEANS NECESSARY!” és „Death to Zionists”. Ez nem politikai vélemény, hanem uszítás. Megnyilvánulásaik büntetőjogilag is relevánsak: gyűlöletbeszédnek, terrorizmus dicsőítésének, gyilkosságra való nyilvános felhívásnak minősülhetnek.

Különösen visszataszító, hogy épp egy zenei fesztivál szervezői nem találnak kivetnivalót abban, hogy a Kneecap egy másik zenei fesztivál résztvevőinek tömeges megerőszakolását és lemészárlását támogatandó “ellenállásnak” nevezte.

A zenekar előzetes nyilatkozatában előre közölte, hogy semmilyen „moderálásra” vonatkozó kérést nem hajlandók figyelembe venni, bárhol is lépjenek fel – tehát az Önök jóhiszeműségére vagy kontrolljára semmilyen módon nem lehet számítani. Mint Európa egyik legnagyobb fesztiválszervezőjének, Önnek és munkatársainak nyilván minderről még alaposabb ismeretük van.

Önmagában súlyos provokációnak tartjuk a zenekar meghívását Budapestre – ahol Európa egyik legnagyobb zsidó közössége él, és Herzl Tivadar szülővárosaként a modern, szabadelvű nemzeti mozgalom, a cionizmus egyik fontos jelképe és turisztikai célállomása az izraeli zsidóságnak. Közülük vélhetően többen a Sziget programjaira is ellátogatnak.A Hamász október 7-ei pogromjának izraeli–magyar áldozatai is vannak, és ma is van olyan honfitársunk, akit közel két éve a gázai terroralagutakban tartanak fogva. Önök mégis a szólásszabadsággal takarózva Budapestre hívnak olyan zenészeket, akik ezeknek a bestiális gonosztetteknek elkövetőit „az ellenállás hőseiként” ünneplik.

A szólásszabadság kiemelt közös értékünk. A szólásszabadság meggyalázása viszont, ha a gyűlöletbeszédet takargatják vele. A szólásszabadság nem jelenti azt, hogy bárki bármit mondhat.

Végképp nem jelenti azt, hogy bárhol. Más, a Kneecaphez képest sokkal enyhébb, nem büntetőjogi kategóriájú esetekben bárkinek joga van kifejteni mégoly megosztó véleményét. Ennek teret biztosítani viszont értékválasztás kérdése. A Sziget a Kneecap meghívásával azt jelzi, hogy a Kneecap megszólalásai a Sziget értékeit közvetítik, miközben azok szöges ellentétben állnak a Sziget nyilvánosan megfogalmazott értékeivel. A kettő közül az egyik nem tartható. A döntés az Önöké.

