Hiába minden: a magyarok egyetlen tollvonása elég hozzá és szertefoszlik Zelenszkij dédelgetett álma

Voks2025: történelmi siker lehet az akció

A kormány szerint a Voks2025 lehetőséget teremt arra, hogy világos, demokratikus támogatottsággal képviseljék a magyar álláspontot az európai fórumokon. Orbán Viktor egyértelművé tette, a magyarok nem akarnak meghalni Ukrajnáért.

„Zelenszkij elnök úr belénk állt, mert a magyarok nem akarnak meghalni Ukrajnáért.

Nem akarjuk, hogy a gyerekeink a frontról koporsóban jöjjenek vissza, és hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen!”

– fogalmazott a közösségi oldalán Orbán Viktor, aki azt is hangsúlyozta: „miközben a magyarok együttéreznek az ukránokkal, látják a nehéz sorsukat, nem akarják, hogy ukrán harcmezőkre vezényeljék őket”.

A szavazás illeszkedik a kormány korábbi nemzeti konzultációs gyakorlataihoz, amelyek során már többször kértek visszajelzést a lakosságtól fontos nemzeti ügyekben. A legsikeresebb ilyen akció 2017-ben zajlott, amikor a „Soros-tervről” szóló konzultáción 2,3 millióan vettek részt. A hatalmas érdeklődés azt mutatja, hogy a magyar emberek megértették, hogy Magyarország biztonsága a tét.

A mostani részvételi trendek alapján a Voks 2025 akár ezt a 2017-es eredményt is felülmúlhatja.

A részvételi számok azért is számítanak kiemelkedő sikernek, mert botrányos mellékzöngéi is voltak a kezdeményezésnek. A szavazás kezdetén gyanús körülmények között tűntek el szavazólapok a postaládákból, tízezer számra érkeztek bejelentések, illetve az online véleménynyilvánítással kapcsolatban a tiszás csoportokban titkosszolgálati módszerek és az ukrán hackerek manipulatív beavatkozása is témát jelentett.