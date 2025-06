Hidvéghi világosan megüzente: „Nem akarjuk, hogy magyar katonáknak Ukrajnába kelljen mennie, és onnan letakart koporsóban jöjjenek vissza”

A Voks 2025 kapcsán Hidvéghi Balázst, a Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettesét, parlamenti államtitkárát kérdeztük. Annak kapcsán, hogy a mostani véleménynyilvánító szavazás lesz-e legalább olyan sikeres, mint a 2017-es konzultáció volt, Hidvéghi elárulta, hogy hasonló nagyságrendű részvételi arányra számítanak.

„Az már most látszik, hogy a nemzeti konzultációk egészét tekintve az egyik legsikeresebb kormányzati politikai szavazás lesz a mostani. Óriási az érdeklődés. Péntek éjfélig lehet még véleményt nyilvánítani ebben a kérdésben” – fogalmazott.

Úgy véli: ez a hatalmas érdeklődés azt mutatja, hogy a magyar emberek megértették, hogy Magyarország biztonsága a tét,

valamint az, hogy az Európai Unión belül azok a pénzügyi támogatások, agrártámogatások továbbra is járjanak hazánknak, amelyek eddig jártak.

Brüsszel nem kérdez

Az államtitkár lapunknak kifejtette: óriási a nyomás Magyarországon, mert Brüsszel úgy akarja elintézni az ukrán csatlakozást, hogy nem kérdezi meg az emberek véleményét róla – nem folytat valódi politikai párbeszédet, hanem kész tényként, eldöntött ügyként kezelve akarja áterőszakolni.

„Ezzel párhuzamosan az is látszik, hogy Kijevben Zelenszkij elnököt kifejezetten zavarja az, hogy Magyarországon erről egy szabad, demokratikus vita folyik. Egészen odáig ment, hogy a legutóbbi interjújában már fenyegetőzött, és olyan hangnemet engedett meg magának, ami elfogadhatatlan. Korábban már tett olyan nyilatkozatot, hogy szerinte veszélyes, hogy Orbán Viktor ezt a kérdést egy politikai vita témájává tette, nem rég pedig titkosszolgálati akciókról beszélt. Én pont ellenkezőleg gondolom, szerintem az a normális, hogyha erről politikai vita van, hiszen Ukrajna semmilyen szempontból nem áll készen a csatlakozásra.

Ez egy elhibázott brüsszeli törekvés”

– szögezte le az államtitkár.

Hidvéghi azt is hozzátette, hogy Ukrajna háborúban áll, és ez a háború még a tűzszünetig sem jutott el egyelőre. Emiatt pedig a háborús veszélyt is magunkra húznánk, hogyha Ukrajnát ilyen körülmények között fölvennénk az Európai Unióba.

„Mi pedig nem akarunk ebbe a háborúba belesodródni, ezt meg fogjuk akadályozni mindenáron.

Mi nem akarjuk azt, hogy magyar katonáknak Ukrajnába kelljen mennie, és onnan aztán letakart koporsóban jöjjenek vissza”

– húzta alá határozottan.

Hidvéghi Balázs azt is elárulta, nem tud más olyan uniós országról, aki ezt a kérdést szavazásra bocsátotta volna a saját állampolgárai körében. „Magyarország ebben első. Mi ezt nyíltan egy politikai vita témájává tettük, az emberek elé tártuk, és a véleményük, amit most kifejeznek ezen a szavazáson, kötelező lesz a kormányzat számára. Mi abból az álláspontból fogunk kiindulni és azt tekintjük magunkra nézve kötelezőnek, amit a magyar emberek mondanak majd ezen a szavazáson. Szerintünk nem lehet ilyen súlyú kérdéseket az emberek véleményének ismerete nélkül eldönteni” – fogalmazott.

A Tisza ukránbarát álláspontot képvisel

Mint ismert: a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazással párhuzamosan a Tisza Párt is indított egy saját kezdeményezést „A Nemzet Hangja” néven, amelyben a résztvevők többsége támogatta Ukrajna uniós csatlakozását. Mindez visszhangot váltott ki, mivel több nemzetközi médium a Tisza-szavazásra hivatkozva állította azt, hogy a magyar közvélemény támogatja Ukrajna csatlakozását –

sőt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is erre hivatkozott.

Ennek kapcsán az államtitkár lapunknak kifejtette, hogy a Tisza Párt esetében brüsszeli feltétel volt, hogy Ukrajna mellé kell állni. S mint mondta, ők pedig ezt készséggel meg is teszik. „Gyakorlatilag a magyar politikai vitákban a tiszások egy ukránbarát álláspontot képviselnek, pont úgy, ahogyan a DK is. Ráadásul amit szavazásként emlegetnek, az valójában egy kamu szavazás volt, amit azért rendeztek meg és azért hozták ki az 58 százalékos támogatást, mert ez volt a brüsszeli elvárás feléjük” – jegyezte meg az államtitkár.

Hidvéghi szerint az is látható, hogy eközben zajlik egy összehangolt médiakampány is. „Tudjuk azt, hogy Brüsszelből például egy NOST nevű, berlini székhelyű szervezet 1,3 millió eurót kap azért, hogy ukránbarát propagandát terjesszen. Tehát nagyon nagy erők mozdulnak meg itt most azért, hogy ezt az ügyet átvigyék.

És ezeknek az erőknek a szemében a magyar álláspont hatalmas problémát jelent, ez magyarázza a dühöt és a fenyegető hangú üzeneteket, illetve lépéseket”

– húzta alá az államtitkár.

A magyar emberek átlátnak a szitán

Hidvéghi Balázs arról is beszélt lapunknak, hogy Brüsszel most már gyakorlatot csinál abból, hogy az emberek véleményével szemben lévő álláspontokat képvisel. Ilyen a tömeges migráció, amiről szintén nem kérdezték meg a nyugat-európaiakat; ilyen az ukrán csatlakozás kérdése, de ilyen a háborúpárti és szankciós politika is. „Álláspontunk szerint ezek egyike sem képviseli valójában az emberek többségének a véleményét, és egyikről sem zajlott átfogó vita. Magyarország a kivétel – nálunk ezekről vita van. És ahogy korábban is a különböző nemzeti konzultációkon megerősített álláspont segített a kormányzatnak abban, hogy ezeket a politikai vitákat lefolytassa és sikerrel vegye az akadályokat, bízom benne, hogy ez most is így lesz.

A magyar emberek átlátnak a szitán, és nem engedik, hogy egy olyan ügyben, amely nyilvánvalóan ellentétes a magyar érdekekkel, szó nélkül elfogadjunk egy brüsszeli diktátumot.

Mi nem külső érdekeknek akarunk megfelelni, hanem a saját magunk érdekeit képviseljük. És ebben szerintem számíthatunk a magyar emberek többségének a véleményére, támogatására” – fejtette ki a politikus, majd mindenkit arra biztatott, hogy aki még nem szavazott, az tegye meg.

„Van még lehetőség péntek éjfélig véleményt nyilvánítani. Tegyük ez meg, mert egy nagy horderejű kérdésről van szó, ami hosszú időre meghatározó lesz Magyarország, Közép-Európa és az egész Európai Unió számára. Ne hagyjuk, hogy ilyen súlyú ügyekben mások helyettünk döntsenek” – szögezte le.

Nyitókép: MTI