Végső visszaszámlálás – így hódítja meg újra egy magyar a világűrt, és ennek bárki a részese lehet

Hogyan került kapcsolatba a HUNOR Magyar Űrhajós Programmal, illetve Kapu Tiborral és Cserényi Gyulával?

Az M1-en hétfő esténként jelentkező Jó világ című műsorunk egy külpolitikai magazin, amelyben jellemzően nemzetközi eseményekkel foglalkozunk – ennek megfelelően sokat utazunk. Korábban például a 2019-es Hableány-katasztrófát is végig tudósítottuk a csapatommal, de számos más rendkívüli, úgynevezett breaking eseménynél is ott voltunk. Így sodorta elénk az élet a HUNOR Magyar Űrhajós Programot is, amelyet végül egy dokumentumfilm formájában dolgoztunk fel. Innen indult a kapcsolat és a lehetőség is.

Még áprilisban Houstonban készítettünk egy exkluzív interjút Kapu Tiborral és Cserényi Gyulával, akik valóban „szuperemberek” – nemcsak tudásukat, hanem személyiségüket tekintve is.

Az interjú során sikerült nagyon jól ráhangolódnunk egymásra, és ez az anyag hangulatán is érződik.

A közmédia ezt az összeállítást a felbocsátást megelőző hétfőn tűzte műsorára.

Munkatársaimmal napok óta Floridában tartózkodunk. Azóta újabb interjút forgattunk Kapu Tiborral, aki jelenleg társaival együtt karanténban készül a küldetésre. Jelenleg is azokat a kísérleteket gyakorolják, amelyeket később a Nemzetközi Űrállomáson fognak végrehajtani.

A nagy napon pedig a helyszínről, élőben közvetítjük ezt a magyar szemszögből történelmi jelentőségű eseményt.