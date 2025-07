„Láttam, hogy Török Gábor most hétvégén is megfejtette a világot. Bevallom, az ő meglátásait mindig iránytűként használom, hiszen amikor ő valamit állít, akkor szinte biztos, hogy az éppen az ellenkezője az igaz. Ezért szerintem a Fideszben is, amikor dicséri őket Török Gábor, elkezdenek aggódni – hiszen ilyenkor már tudják, hogy valami biztosan félresikerült.

8 évvel ezelőtt is tűpontos meglátásai voltak.”

