Tiszás kamuprofil újratöltve: megint lelepleztük Magyar Péteréket

Az általunk leleplezett „Hugonnai Ajsa” profil ugyan eltűnt a Facebookról, de most megjelent az új. A kettő között az a különbség, hogy ezt a képet már láthatóan mesterséges intelligenciával hozták létre.

Az új profil

Így generált a mesterséges intelligencia

Nyilvánvalóan ez is kamuprofil, ahogy az elődje, de ugyanúgy moderátorként szerepel a csoportban, mint elődje.

Forrás: Facebook

Lapunk ugyanakkor azt is megtudta, hogy ki áll valójában a kamuprofil mögött. A hölgyet fel is hívtuk, hogy megkérdezzük, valóban ő áll-e a profil mögött és tényleg arra tanítják őket a képzésen, hogy hozzanak létre álprofilokat, de az illető nem akart nyilatkozni. Pedig azt is szerettük volna megtudni tőle, hogy miért nem vállalja fel saját arccal, hogy aktivista, esetleg szégyelli-e a Tiszát vagy Magyar Pétert?

Nyitókép: Magyar Péter Facebook oldala