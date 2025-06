Pressman pénzosztó embere bevallotta: a magyarországi „független” médiumok nem a piacról élnek – de ennél még nagyobb elszólása is volt (VIDEÓ)

David Pressman volt amerikai nagykövet pénzosztó embere, Polyák Gábor vendégeskedett az amerikai demokrata kormányzat által pénzelt Szabad Európa podcastjében.

A műsorban már a kiindulópont is az volt, hogy meg kellett magyarázni, miért van szüksége külföldi pénzre a magyarországi „független” médiának.

Polyák kijelentette, hogy az említett médiumok egyértelműen rá vannak szorulva a külföldi pénzekre és ez szerinte a kormány hibája, amely „teljesen eltorzította a médiapiacot”.

Ebben a mai magyar helyzetben nincs olyan forrás – sem piaci, sem közpénzbeli –, ami Magyarországon ezt a külföldi pályázati rendszert kiiktathatóvá tenné”

– fogalmazott.

Pressman embere annak ellenére, hogy a magyar kormányt hibáztatta azért, mert a „független” médiumok szerinte rá vannak szorulva a külföldi finanszírozásra, nem sokkal később már azt ecsetelte, teljesen normális, hogy a rendszerváltás után nyugati cégek vásárolták fel szinte a teljes magyar médiát. Szerinte a rendszerváltás után ez volt az egyetlen út, hogy egy „teljesen új alapokra helyezett médiarendszert viszonylag hamar létrehozzunk”.

Ráadásul Polyák úgy folytatta, „valójában nem Orbán Viktor volt főszereplője annak, hogy a magyar médiapiac, illetve a teljes régiós médiapiac gyökeresen átalakult”, ugyanis a 2008-as világgazdasági válság folyományaként „ezek a külföldi szereplők egytől-egyig úgy döntöttek, hogy elhagyják a régiót”.

Polyák egy kis kitérőt is tett, hogy pozitív példaként említhesse Lengyelországot, ahol „mind a mai napig van legalább még a hírtelevíziózás területén is amerikai befektető.”

„És hát Orbán Viktornak szerencséje volt, mert 2010-ben megérkezett, egyébként is tele volt frusztrációval a média iránt, valószínűleg soha nem tudta újraértelmezni magában, hogy a média miatt vesztette el 2002-ben a választásokat, ott volt egy csomó eladó médiatermék a piacon, ott volt Orbán Viktor és az ő gazdasági körei, az egyetlen potenciális vevők” – fejtette ki Polyák.

Pressman pénzosztó embere ezzel gyakorlatilag azt magyarázta el, hogy a magyarországi „független” média azóta van rászorulva a külföldi pénzekre, hogy a külföldi médiavállalatok kivonultak az országból.

Amerikai pénzek a Szabad Európánál

Hogy mindez hol hangzott el, azt is érdemes megemlíteni, hiszen

a Szabad Európa hagyományosan az amerikai kormányzatok médiafinanszírozásainak egyik legnagyobb kedvezményezettje.

Márciusban arról számoltunk be, hogy az amerikai médiát felügyelő US Agency for Global Media (USAGM) több mint ezer munkatársat függesztett fel, valamint megszüntette a Szabad Európa támogatását. Lapértesülések szerint a döntés hátterében Trump tanácsadóinak költségcsökkentési kezdeményezései álltak.