Összejött a nagy vita – Márki-Zay Pétert nem érdekelte a valóság, helyette többször Deák Dánielt hülyézte (VIDEÓ)

A Fidesz megtanulta a saját bőrén, hogy mivel jár a külföldi forrás elfogadása

A Megafon megmondóembere amerikai példát is hozott, – felidézve a 2024-es elnökválasztást – ahol azt láthattuk, hogy a demokraták jelöltje Kamala Harris a kampányában mindenre 1,9 milliárd dollárt költött, ami nagyjából 665 milliárd forint –, míg vele szemben Donald Trump 1,4 milliárd dollárt költött. „Tehát az a jelölt veszített, aki többet költött a kampányra” – húzta alá.

Valamivel később a vezető elemző a Soros-szál kapcsán megjegyezte, hogy bár még napjainkban is előkerül, hogy Orbán Viktor miniszterelnök is Soros-ösztöndíjas volt, illetve érkeztek a Soros Alapítványtól pénzek Magyarországra évtizedekkel ezelőtt, a ’90-es években, de

a Fidesz a saját bőrén megtanulta, hogy egy külföldi forrás, egy külföldi beavatkozás mindig valami kéréssel párosul”

–hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy azóta kiderült, hogy Orbán Viktor és a Fidesz támogatása „a legrosszabb befektetése” volt a magyar származású üzletembernek, mert így tett szert a legnagyobb ellenségére a magyar miniszterelnök személyében.

„Azok a legnagyobb gyűlöletkeltők, akik a leginkább hirdetik a toleranciát és az elfogadást”

A kampányfinanszírozás mellett a Pride témája is előkerült a vita során. Deák Dániel itt felidézte, hogy kicsit több mint egy évvel ezelőtt Márki-Zay Péter az ATV-stúdiójában azt a kijelentést tette, hogy „a Fidesz visszatalált a liberális gyökereihez: ünnepeljük meg, hogy a Fidesz egy nyíltan meleg főpolgármester-jelöltet támogat. Itt Vitézy Dávidra célzott Márki-Zay Péter, és megdöbbenve figyeltem, hogy adott azóta pár interjút, és nem nagyon láttam, hogy szembesítették volna ezzel a kijelentésével”.

A vezető elemző ugyanakkor itt megragadta az alkalmat, és felhívta arra a figyelmet, hogy Vitézy Dávid sosem nyilatkozott a magánéletéről, illetve elhangzott, hogy „kinek mi köze ahhoz, hogy Vitézy Dávid meleg vagy sem. Hogy jön ahhoz Márki-Zay Péter, hogy egy embert élő adásban coming out-altasson, valamint miért lenne támadási felület az, hogy valaki meleg.

Márki-Zay Péter e kijelentése egy homofób kijelentés volt”

– szögezte le Deák, megjegyezve, hogy ez is bizonyítja, hogy akik a leginkább a toleranciát és az elfogadást hirdetik – akár kampányszlogenek kapcsán – „azok a legnagyobb gyűlöletkeltők, és ők feszegetik leginkább a magánélet határait”.

Erre az ellenzéki politikus előrántotta a tőle megszokott „melegkártyát”, és még arra is kitért, hogy a Fidesz a német AfD-t is támogatja, melynek elnöke és volt kancellárjelöltje, Alice Weidel is melegházasságban él. Majd az Alaptörvény ügy is előkerült. Márki-Zay szerint ugyanis „aberrált idióta az, aki beleírja az Alaptörvénybe, hogy az apa férfi, az anya nő”.

Nem sokkal később a témában egy freudi elszólás is történt, mikor Hódmezővásárhely polgármestere annyira belelovalta magát a mondandójába, hogy azt mondta, hogy mindig is kiállt a magyar melegközösség ellen, de ezt rögtön javította mellettre.

A teljes vitát alább tekintheti meg:

Márki-Zay Péter egy „alternatív univerzumban” él

A vitát követően Deák Dániel közösségi oldalán több posztban is összegezte a történteket. Többek között azt írta, már teljes mértékben megérti, miért nem ül le szinte senki vitázni Márki-Zay Péterrel és a hozzá hasonló politikusokkal – hiszen teljesen felesleges. „Csak mondja a sületlenségeit, ha pedig rávilágítok arra, hogy az állításai egyáltalán nem felelnek meg a valóságnak, még magabiztosabban mondja ugyanazt” – fogalmazott a vezető elemző.

Példaként hozta, hogy Hódmezővásárhely polgármestere vagy negyedórán át azt hajtogatta, hogy Orbán Viktor támogatja az EU fegyverszállítását Ukrajnába. Deák itt jelezte neki, hogy az EU nem tud saját nevében fegyvert küldeni, mert nincs saját hadereje vagy fegyverraktára. Az EU legfeljebb különféle pénzügyi eszközökkel támogatja a tagállamokat abban, hogy Ukrajnának katonai segítséget nyújtsanak. Azonban, mint a Megafon megmondóembere rámutatott, a tények és a „józan ész” nem érdekelte Márki-Zayt, helyette Deákot „hülyézte”.

Deák Dániel bejegyzését azzal zárta, hogy egy dolog miatt nem tud az ellenzéki összefogás egykori miniszterelnök-jelöltjére haragudni, méghozzá azért nem, mert az elemző számára úgy tűnt, hogy az MMM alapítója „tényleg egy alternatív univerzumban él, ahol nem számít a valóság”. Mint kiderült, még a felvétel után is győzködte a „marhaságairól”. „Magyar Péter is valahogy így lehet ezzel” – zárta gondolatait a Megafon megmondóembere.

