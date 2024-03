Márki-Zay: Szomorúan bár, de tudomásul veszem, ha kiderül, hogy Korányiék hazudtak

Nyitóképen: Korányi Dávid és Karácsony Gergely. Fotó: Karácsony Gergely Facebook-oldala

„Nincs ebben semmi, felőlem simán lehet emögött a Soros. Ez nem az én dolgom, hanem az Action for Democracy-é (A4D)” – jelentette ki Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) elnöke lapunk azon kérdésére, miként értékeli, hogy kiderült: szinte teljes egészében Soros Györgytől származnak a baloldal kampányára külföldről érkezett milliárdok.

A fő donor kiléte a következőképpen vált a tőzsdespekulánsra szűkíthetővé: az A4D-nek a Mandiner birtokába került 2022-es pénzügyi beszámolója szerint egyetlen magánszemélytől származott a szervezet 4 milliárdos büdzséjének 90 százaléka, emellett az X-en található MagaBabe nevű profilon megosztott beszélgetéseken az A4D vezetői maguk beszéltek arról, hogy Sorostól érkezett a guruló dollárok oroszlánrésze.

Egyébként kerestük az Action for Democracyt is a leleplező erejű pénzügyi beszámolójuk kapcsán, ám

a szervezet nem cáfolta, hogy a spekuláns a pénzek fő forrása.

Márki-Zay nem lepődne meg Soros nevén

Bár Márki-Zay szerint a MagaBabe-en közölt felvételeken elhangzottak nem bizonyító erejűek, mégis úgy fogalmazott, hogy „egyébként abszolút nem lennék meglepve, ha a kinti (az amerikai adományokat összeadó) magyarok között Soros György is ott van”.

Mikor az MMM elnökét azzal szembesítettük: megdőlt az a korábbi kijelentése, hogy amerikai magyar civilek tömegei kis összegű adományaiból állt össze a mozgalmához befolyt mintegy 1,8 milliárd forint, Márki-Zay azt felelte, hogy a mikroadományokról szóló magyarázatát az A4D ügyvezetője, Korányi Dávid közléseire alapozta. Arra a kérdésre, miként értékeli, hogy az A4D pénzügyi beszámolója alapján Korányi hazudott, az MMM-elnök úgy felelt: ha ez bebizonyosodik, azt szomorúan bár, de tudomásul fogja venni.

Noha a guruló dollárok botrányának kipattanását követően az Action for Democracy több ezer mikroadományozóról beszélt, Márki-Zay elmondása szerint egy mindössze 600 nevet és adományt felsoroló lista volt a legnagyobb donorlétszám, amelyet az A4D be tudott mutatni neki egy képernyőfotó formájában.

Ugyancsak figyelemreméltó, ahogy Hódmezővásárhely polgármestere bagatellizálta a tőzsdespekulánsnak az ellenzék kampányfinanszírozásában betöltött központi szerepét:

Soros az 1990-es években nem nyomorult 4 milliárd forinttal támogatta Kelet-Európát, hanem 500 millió dollárt (nagyjából 150 milliárd forintot) küldött évente”.

Súlyosan megsértett szuverenitás

A kampányfinanszírozási botrány kipattanása után a lehetséges nemzetbiztonsági kockázatok feltárására vizsgálat indult. A 2022-es országgyűlési képviselőválasztás külföldi befolyásolásának körülményeit feltáró titkosszolgálati jelentés megállapította: az Action for Democracyn keresztül mintegy 3 milliárd forint érkezett Magyarországra, s a pénzekkel a hat pártot tömörítő, közös listán induló baloldal választási kampányát segítették.

A pénzek szétosztásában fontos szerepe volt a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak, amelyhez 1,8 milliárd forintot utaltak. Közel egymilliárd forintnyi guruló dollár folyt be a DK közeli Ezalényeg.hu kiadójához, az Oraculum 2020. Kft.-hez, a Bajnai Gordon-féle DatAdat cégcsoport pedig közel 150 millió forintban részesült.

Politikai lobbi és a média manipulációja

Ugyanakkor a magyarországi baloldalhoz juttatott pénzek csak az egyik módja volt annak, ahogy az Action for Democracy alakítani igyekezett hazánk belpolitikai folyamatait. A már említett, X-en nyilvánosságra hozott beszélgetéseken az A4D prominenseinek beszámolóiból az is kiderült, hogy a szervezet szerteágazó politikai lobbierővel rendelkezik az amerikai kormányzatnál és Brüsszelben is. Ezeket az összeköttetéseiket egyebek mellett a Magyarországgal szembeni nyomásgyakorlásra használták fel. Hazánk kedvezőtlen színben történő feltüntetéséhez egy sor nemzetközi fősodratú médiumot is manipuláltak.