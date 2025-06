„Ne nézz minket hülyének!” – kemény válasz érkezett Magyar Péter levelére

Kocsis Máté Facebook-bejegyzésben válaszolt Magyar Péter jobboldaliaknak írt nyílt levelére. A frakcióvezető szerint Magyar tévesen állítja magáról, hogy a jobboldalról jött, hiszen saját bevallása szerint is liberális neveltetést kapott, SZDSZ-es környezetből érkezett, és a Fideszhez is csak mások révén került közelebb, de valójában sosem volt annak része.

Kocsis szerint Magyar célja mindig is a személyes haszonszerzés volt, amit volt felesége állításaira hivatkozva úgy jellemez, hogy „négy-öt (lehetőleg) munkamentes állást” keresett magának, többmilliós havi jövedelemért.

A Fidesz frakcióvezetője úgy látja, Magyar most a baloldalon próbálja megszerezni a pénzt és a hatalmat, és ehhez a jobboldali választók bizalmát is megpróbálja elnyerni, de posztjában hangsúlyozta, hogy ez nem fog sikerülni. A politikus bejegyzésében arra is kitért, hogy Magyar valójában brüsszeli politikusok elvárásainak próbál megfelelni, akik mentelmi ügyeken keresztül „politikai fogvatartásban” tartják. Kocsis Máté egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: „Ne nézd le soha az ellenfeleidet, s minket se becsülj alá, mert hibát követsz el.”

A magyar jobboldalt iszonyatosan nehéz megverni a választásokon

– írta a politikus, majd hozzátette, hogy ez „jövőre sem fog sikerülni”.

Nyitókép forrása: Kocsis Máté Facebook-oldala

