Vele minden és mindennek az ellenkezője is megtörténik. Ezúttal a következőt írta le, durván és arcátlanul belehazudva az őt követők arcába, a tőle megszokott elképesztően arrogáns stílusban:

»(…) Jelzem továbbá, hogy jó bort is csak minimális mennyiségben fogyasztok, mert nem szeretnék a közéletben megforduló harcosokhoz hasonlóan idő előtt meghízni. Sőt igyekszem a rajtam lévő 3-4 kg súlyfelesleget is eltüntetni intenzívebb sportolással. Tudja, miniszterelnök elvtárs, ahogy már a rómaiak is tartották: Mens sana in corpore sano. Ép testben ép lélek. (…)«

Magyar Péter állítása:

jó bort is csak minimális mennyiségben fogyasztok…

Ezzel szemben a valóság:

Péter nem iszik, csak néha-néha egy jó bort, mert vigyáz a vonalaira és egészségesen él. A képek teljesen mást mutatnak…

Ja és még valami. Ha már a mondásoknál tartunk, van egy ilyen is: hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát.

Közeleg a vég, Kicsi…”

