Magyar Péter, a piromániás tűzoltó benzinnel locsolta fel az Európai Parlamentet

Kifejtette, hogy miközben az Unió „rekordmennyiségű forrást fordít” vasútfejlesztésekre, itthon a MÁV lehalt. Egyrészt nekifutásos lendületből lódít egy finomat, hisz szerinte mindenki az alig egy éve létező Tiszát hibáztatja – ami nem igaz, de erre majd később visszatérek –, majd azért mindenkit megnyugtat, hiába fordít az Unió „rekordmennyiségű forrást” a vasútfejlesztésre, „már több mint 3 éve felfüggesztésre kerültek az uniós pénzek”.

Magyar úr, most akkor az Unió „rekordmennyiségű forrást” fordít a vasútfejlesztésre, vagy nem ad egy petákot sem? Döntse el, kérem.

(És ha már ilyen nagy döntéshelyzetekben van, azt is döntse el kérem, hogy most akkor volt-e nyomozás a „fantomaláírása” körül, vagy sem. Mert ha volt is, a helyi Polt Péternek senki sem szólt.)