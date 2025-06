„Nemcsak a hétköznapokban, hanem a kulturális élet számos területén, az úgynevezett »popszakmában« is sokan érezzük úgy, hogy feszültebb év vár ránk, mint eddig talán bármikor. És talán nem is helyes feltételes módban, jövő időben fogalmazni, hiszen benne vagyunk már, csak éppen azt nem tudjuk, hogy van-e még ennél is beljebb – vagy inkább lejjebb…