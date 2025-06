Lázár János elárulta, miért érdemes a Fideszre szavazni (VIDEÓ)

Lázár János építési és közlekedési miniszter már több hónapja járja az országot, és a fórumain rendszeresen felidézi, hogy a Fidesz-kormányok az elmúlt 15 év során milyen eredményeket értek el. A miniszter most egy összefoglaló videót közölt az eddigi találkozásokról közösségi oldalán.

Szinte minden Lázárinfón elhangzik, hogy

az elmúlt másfél évtized során megduplázódott Magyarország vagyona,

illetve, mikor átvették a kormányzást, akkor 700-800 kilométer autópálya volt, rövidesen pedig már 2000 kilométer lesz.

Ugyancsak egy fontos mondat volt az egyik fórumon, hogy van, „akinek a szavai mögött a tettek adják a fedezetet”. De azok is sokatmondó kijelentések voltak, hogy a Fideszre és a fideszesekre lehet számítani, valamint az is, hogy amit megígérnek, azt meg is valósítják. Akárcsak az, hogy

a Fidesz egy olyan párt, hogy az is jól jár vele, aki nem rá szavaz.

A tárcavezető itt példaként a 13. havi nyugdíjat hozta többek között, hiszen azt „azok is felveszik, akik éjjel-nappal gyaláznak bennünket. S az olcsó gázt és az olcsó áramot is elfogadják a bekiabálók”.

Ezért érdemes a Fideszre szavazni

De Lázár János az egyik Lázárinfón arra a kérdésre is választ adott, hogy miért érdemes a Fideszre szavazni. Hódmezővásárhely és térségének országgyűlési képviselője hangsúlyozta,

azért, mert Orbán Viktor a magyarok embere, barátja, Önök számíthatnak rá”

De kiemelkedő pillanat volt az is, mikor elhangzott a több mint három évtizedes mondás: „De most azt tudnám mondani, hogy

hallgass az eszedre, és szavazz a Fideszre!

– zárult Lázár János rövid videója.

Az eddigi Lázárinfók összefoglalóját alább tekintheti meg:

