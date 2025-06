Kiszivárgott Orbán Viktor nagy terve: a saját térfelén is fel fogja mosni a padlót Magyar Péterrel

Szerda délután a Harcosok Klubjában jelentette be Orbán Viktor, hogy Menczer Tamással egy titkosított YouTube-élőben előadást tartanak a csoport tagjainak. Az eseményre csütörtökön este 19 órakor került sor – tájékoztatott az Index.

Az online közvetítés során Menczer Tamás ragadta magához a szót, aki a műsor alatt a kérdező riporter szerepét játszotta. Az első kérdésre reagálva a miniszterelnök egyből tett egy nagy bejelentést.

Szeptemberben, a hónap vége felé jön a második nagy rendezvényünk is”

– árulta el a kormányfő, aki felhívta rá a figyelmet, hogy a cél az, hogy – mire majd meg kell küzdeni a választási kampányban a következő négy évért, addigra – felkészültek legyenek.

A beszélgetés során megállapították, hogy több olyan támogatójuk is akad, akik elmennek voksolni, de a „velük szemben egyre ordenárébbul viselkedőkkel szemben nehezen állnak ki az igazukért”, ezért ők nem is szállnak be az online térben vívott kommentháborúba.

„Nagyra tartom és megértem azokat a szavazóinkat, akik velünk vannak, de nyílt vitára nem állnak ki, de hogy nyerünk csatát, ha nem merünk kiállni vitázni?

Ezért kell megtalálnunk magunk között a harcosokat”

– fogalmazott Orbán Viktor, aki ezen a területen is felveszi a kesztyűt a győzelem érdekében.

Ezért van szükség a Harcosok Klubjára

Orbán Viktor szerint az ellenfél felismerte, hogy „átkerül a politika a digitális világba”, ahol ők „otthonosan mozognak, mert hamarabb mentek oda, ismerik a trükköket”. Képesek arra, hogy „olyan zajt keltsenek, hogy úgy nézzen ki, mintha ők lennének többen”.

A miniszterelnök azt is elárulta, hogy „elfogott” egy olyan üzenetet, ahol az van kiadva parancsba, hogy mindenkinek kettő álprofilt kell létrehoznia

Szerinte ez az üzenet egy, a Tisza Párthoz köthető csoportban volt látható.