„A Magyar Péter-jelenség nem egyedi, nem a Tisza Párt elnöke találta fel a spanyolviaszt. Ő is csak egy bizonyos háttérhatalom projektje lehet, akit arra használnak fel a globalisták, hogy megdöntsék a nekik nem tetsző kormányokat. Hogy lássuk a folyamatot, nem kell messzire menni, elég csak átnézni a szomszédunkba, ott már egyszer sikerrel jártak – igaz, a különbség, hogy ott az emberek a rossz és a még rosszabb között választhattak vezetőt. Mint két tojás – mondhatnánk Magyar Péterre és Volodimir Zelenszkijre.

Az ukrán elnök ugyanazt az utat járta be, amelyen most Magyar Péter szeretne lépegetni. Az amerikai demokraták a Soros-hálózattal karöltve azt találták ki, hogy kerestek egy komikus bohócot, akinek egyébként semmi köze nincs a politikához, ennélfogva nem is értett hozzá.

Mint a közéletben ismeretlen ember, igyekezett bebeszélni az embereknek, hogy az akkori elnököt le kell váltani, és új alapokra kell helyezni az ország vezetését. Zelenszkij rendszeresen azzal kampányolt, hogy Porosenko háborúba sodorja Ukrajnát az oroszok ellen, ezért mindenképpen le kell őt váltani.

Soroséknál a módszertan ugyanaz volt: a háttérhatalom a közösségi médiában eladta Zelenszkijt mint gondosan felépített terméket. Egy messiás, aki a népért dolgozik, és képes megoldani az ukrán nép problémáit. Ebbe beletartozott az is, hogy rendezi a kelet-ukrajnai orosz–ukrán ellentéteket.”

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

***